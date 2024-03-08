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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬政府「玩笑話」到蔡政府上2萬點　陳建仁：股市是國家經濟最好櫥窗

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今（8日）站上2萬點大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台股今（8日）站上2萬點大關，開盤13分鐘成交值破千億，10點過後成交值更衝高逾2500億，對此，行政院長陳建仁備詢時表示，雖然去年因為國際趨勢有稍微下降，但整體GDP都有大幅成長，歲入歲出跟盈餘也很多，這是全民努力成果，希望未來公部門跟私部門一起努力，讓台灣經濟越來越好。

台股今日開盤13分鐘爆逾千億大量，上午10時以後成交量攀升至逾2500億元，指數也呈現開高走低，11點過後翻黑，法人推估，台股短線急漲帶來獲利了結賣壓所造成。而過去馬政府也曾喊出「股市上看兩萬點」，但在當時台股狂瀉不止後，時任經濟部長尹啟銘改稱這是「玩笑話」。

陳建仁今率部會閣員至立院備詢，民進黨立委沈發惠質詢時就表示，台股破兩萬，這是一個里程碑，從過去馬政府時期喊股市兩萬點到現在，今天開盤終於破兩萬，蔡政府上任8千點到今天破兩萬，當然是好消息。

陳建仁回應，股市是一個國家經濟最好的櫥窗，現在股市進入兩萬點，雖然近年來國家面臨很多挑戰，但新冠疫情期間，2300萬人民和政府努力做防疫工作，那段時間經濟逆勢成長。

陳建仁指出，雖然去年因為國際趨勢有稍微下降，但整體GDP都有大幅成長，歲入歲出跟盈餘也很多，這是全民努力，希望未來中央跟地方、公部門跟私部門一起努力，讓台灣經濟越來越好。

沈發惠強調，現在股市榮景下，還是要更加注意經濟成果，讓全民能夠共享，並抑制通貨膨脹跟平抑物價的相關問題。

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