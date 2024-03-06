「陸盼兩岸統一、與台灣維持和平」　國民黨還原夏立言赴陸目標

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（6日）下午在中常會上指出，最近金廈海域氣氛緊張，如果兩岸以同理心、人道溝通協調，什麼問題都能解決，如果大家無法將心比心，以人道立場溝通協調，就會形成惡意螺旋；他強調，國民黨副主席夏立言最近到對岸傳達希望降低兩岸敵意，並為金門事件表達哀悼立場，但都被民進黨抹紅，不知道民進黨是要製造問題，還是解決問題？

國民黨中常會今日下午安排夏立言與大陸事務部主任林祖嘉說明中國行。夏立言指出，此行除了向台商拜年，也報告朱立倫的改革方向，獲得台商熱烈支持，台商們希望國民黨繼續扮演兩岸間的安定力量，同時希望透過立法院多數黨的力量，能對民進黨的作為有效制衡，同時重新檢討不當的法令，並希望有機會邀請國民黨年輕有戰力的立委或縣市議員、主管同志，到中國與台商多溝通聯繫。

夏立言表示，國民黨會繼續與中國各地台協保持溝通，不會因為外界阻撓就終止，未來他與大陸事務部也還是會繼續到中國訪問。夏立言強調，國民黨是與對岸當局有效溝通的聯繫管道，在目前兩岸關係緊張情勢下，這個管道非常重要，希望能加強互動互訪，發揮力量。

夏立言重申，針對金門事件，此行絕對沒有取悅或附和任何人，對於民進黨批評國民黨，他感到不恥，國民黨做為最大反對黨，有責任義務監督政府施政這部分，國民黨也會繼續加強與對岸的合作互動對話，以確保台海局勢穩定。

林祖嘉則說，對岸仍然希望維持與台灣既有交流及溝通，希望兩岸和平統一、融合發展的態勢並沒有改變，今年大選後第2天陸方就已說，雖然總統當選人賴清德贏得勝選，但支持率只有4成，顯然無法代表大多數台灣民意，「這個說法代表後續應該會與台灣維持和平發展關係才對。」

最後簡單的結論，林祖嘉說，雖然選舉結果不盡理想，但兩岸交流溝通不能中斷，否則兩岸差槍走火，沒有溝通管道，非常容易形成敵意螺旋，萬一持續擴大一發不可收拾，夏立言此行最主要就是宣示國民黨會維持兩岸溝通交流，這是7成以上民眾支持。陸方雖然希望兩岸持續交流，只要反對台獨、92共識還是希望和平發展。台商還是很重要支持國民黨的重要力量，未來還要持續加強互動跟交流。