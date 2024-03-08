同台蘇貞昌出席民進黨團交接　侯友宜見「哎呦」2人互拍肩7次

▲蘇貞昌、侯友宜出席新北市議會民進黨團交接典禮 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議會民進黨團今（8日）舉辦總召集人暨幹部就任典禮，行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜出席並同台，侯友宜看到蘇貞昌時先開心「哎呦」了一聲，接著就握手寒暄，兩人甚至還互相拍彼此肩膀多達7次，互動熱烈。

侯友宜致詞時先說，感謝總召鄭宇恩在去年帶領下，讓新北市府不斷被監督、改變，新任總召張維倩在未來一年當中，還要給市府多多指導，讓府會更協和、進步，一起讓新北更好。

侯友宜接著感謝，謝謝蘇院長都是一棒接一棒，為新北市好，他在剩下2年多的日子，一定會盡力，帶市府團隊跟議會，大家一起並肩作戰讓新北更好、更進步、更祥和。

蘇貞昌則表示，新北市議會是新北市最高民意殿堂機關，議會在議長蔣根煌帶領下發揮民意，雖有不同黨派，但都是民意展現，蔣議長有義氣，在他選連任時，還一起站在吉普車上。侯友宜也是不簡單，要服務超過400萬的市民，是很重的擔子，侯說要加倍努力讓新北更和諧，他覺得非常敬佩也給予祝福。

蘇貞昌說，相信民意機關跟行政機關不是對立，也不是對抗，大家同心要變更好，這是市民的期盼，進步是市民的期待，新北做更好是應該，新北要努力的地方還是非常多，新北有很多進步空間。