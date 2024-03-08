女中豪傑「龍」底家！　第二屆新北企業精典暨女傑獎報名開跑　

▲新北市長侯友宜與第一屆新北企業女傑獎獲獎者合影。（圖／新北市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

適逢國際婦女節的到來，為肯定女性在家庭、企業及社會中的重要貢獻，新北市政府經發局111年首度辦理「新北企業精典獎暨女傑獎」，表揚傑出女性與企業，而今年(113)年度獎項中更規劃 「傑出女力」類組，鼓勵企業持續重視女性在職場的卓越表現，本屆報名將在4月10日截止，經發局鼓勵擁有卓越管理和領導能力的女性企業家，或者認識擁有這樣才華的女性領導者一同共襄盛舉。

經發局長何怡明表示，女權運動走過百年至今，女性的自我實現，早已不再侷限於婚姻或家庭，在各行各業中，更有許多默默耕耘，憑藉實力闖出一番事業的傑出女性企業家。此外，經統計截至113年1月底，在新北市14餘萬家的公司裡，女性負責人的企業逾4萬7千家，佔了31.53％，女性負責人比例每年均持續成長中。經發局舉辦「新北企業精典獎」，除了表揚這些具有卓越領導力的女性，推動職場性別平等的落實，也期盼藉由公開表揚方式， 鼓勵企業邁向永續發展，善盡企業社會責任，落實新北市「安居樂業」的目標。

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經發局長何怡明進一步提到，第一屆女傑獎共遴選出萊禮生醫董事長王綉子、遠東百貨董事兼總經理徐雪芳、寬泰食品董事長張桂榛、英紡企業董事長葉淑麗、凱裕商旅總經理杜蕙玲、群光電子副總經理兼集團財務長林玉玲、南亞科技工業工程處長王心萍、聯寶電子財務長閻立利、富鈞水資總經理鄭詠紜及加豐橡膠董事長宋佩霓等10位傑出女性，希望鼓勵企業重視女力為公司創造的價值，提供更多就業與升遷機會，促進企業中高階女性主管人才的培養。

▲第二屆新北企業精典獎開跑，本屆報名於4月10日截止。

其中，萊禮生醫董事長王綉子發揮堅毅性格與創新思維，堅持製造廠深耕臺灣，打造出臺灣最專業的複合型消費性醫療用品工廠。運用多角化的創新研發投資，成功將「消費性醫療」型結合生活、專業與時尚帶進大眾視野。寬泰食品董事長張桂榛則運用「非基改豌豆蛋白」的優勢，開發出擁有媲美真肉口感的植物肉產品，並致力於履行社會責任，如促進婦女二度就業、建立友善包容職場。

經發局補充，第二屆「新北企業精典獎」除「傑出女力」類組外，還規劃「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」類組等5大企業類獎項，透過甄選各類組企業代表，展現新北產業的多元魅力。凡於新北市依法辦理公司登記、商業登記，且財務狀況健全、無重大勞資爭議及職業災害的企業或合法工廠皆可參加，獲獎者將由市府公開表揚並協助媒合拓展市場通路。