女科員惹「大麻煩」北市將開考績會　蔣萬安撂重話：最重2大過免職

記者袁茵／台北報導

台北市政府社會局老人福利科一名年約30歲的劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府預計7日下午2時召開考績會，要求劉員出席陳述、申辯。台北市長蔣萬安7日說，若對方出面說明，依法最重是兩大過免職處分，若沒出面說明，也依據相關規定即刻停職。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安7日原定無公開行程，但臨時新增到校園視察。針對下午預計召開考績委員會，並邀販毒的劉姓女科員陳述、申辯，然而對方目前已未到市府上班，該如何處理？蔣萬安回應，針對台北市政府社會局同仁涉嫌違反重大罪行，這部份態度跟立場非常明確，「我們全力配合檢方偵辦、勿枉勿縱，一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬待、絕不護短」。

蔣萬安提及，自己6日已要求社會局將同仁移送懲戒委員會，7日就會召開考績會，如果當事人出面說明，依法最重兩大過免職處分，如果沒出面說明，那依據相關規定也是即刻停職處分。

蔣萬安強調，公務人員涉入犯罪，嚴重影響市府跟公務人員聲譽，同時打擊公務人員的士氣，並也嚴重影響市民對政府信心，所以即刻要求政風處、人事處、社會局等相關單位全面檢視，並且提出精進方案，未來絕不允許類似事情再次發生。