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台股萬九才進場！他傻「還一堆貸款仔」　鄉民秒懂：歐印就對了

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO看到台股衝萬九，發現一堆人才要進場。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台積電股價飛高，今（8）日盤中衝到796元創新高，不過台股上演大怒神，奔到2萬點後在11點一度拉黑。對此，有網友備感疑惑，一堆人現在才進場，「都已經萬九了才買，到底在幹嘛？」文章曝光後，鄉民看到台股已經衝到2萬點，苦笑分析「再不買，難道等三萬再買？歐印就對了，台股跟房市一樣沒在跌的。」

一名網友在PTT表示，看到台股衝到萬九行情，他反而大嘆「好慘喔，突然出現一堆人拖拖拉拉到萬九才開始進場，還一堆貸款仔。」對此，原PO難以理解求問，「都已經萬九了，才買到底在幹嘛？慘絕人寰啊。」

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底下網友熱議，「先承認你就是那個萬9進場的」、「定期定額不行逆」、「沒有韭菜，你怎麼收割」、「我上周也覺得衝動追高了，現在只覺得買太少」、「ETF台股活水4月才會進場，擔心啥」、「 現在三月不先布局 傻傻跟ETF搶股票」。

有鄉民則看好台股繼續衝高，「萬二不買萬八買？萬八不買...兩萬買嗎」、「再不買，難道等三萬再買？歐印就對了，台股跟房市一樣沒在跌的」、「等到三萬你可以再問一次」、「上看三萬」。

台股已連續4天創新高，讓眾多股民嚐到甜頭，今（8日）大盤一度站上2萬點大關，10點過後成交值更衝高逾2500億，其中「護國神山」台積電（2330）盤中來到796元破紀錄。

不過稍早台股上演大怒神戲碼，開盤爆大量，在投資人獲利了結下，指數在上午11點10分翻黑，至上午11點15分下跌近40點，上下震盪超過400點，11點54分又小漲約30點。

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