日2歲童深夜「偷溜外出」！慘遇肇逃　爆頭倒大馬路慘死

記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣一名男童8日凌晨5時半左右被發現陳屍在馬路上，頭部流血倒地，送院後宣告死亡。警方懷疑男童是遭汽車撞死，且駕駛肇事逃逸。事發後，一對住在附近的越南籍夫妻表示，孩子從家中憑空消失。經確認死者的確為兩人的兒子，疑似是深夜獨自外出才會遭遇橫禍。

根據《共同社》報導，一名49歲男性貨車駕駛8日凌晨5時25分向110通報稱，埼玉縣東松山市砂田町的國道407號上，有一名兒童倒臥在地。警方表示，該名駕駛當時正好行駛過該路段，怎知卻看到一名幼童頭部一動也不動地倒在馬路正中間。

▲男童疑似自己偷溜外出，並在距家數百公尺遠的國道被撞死。（示意圖／CFP）



警方獲報趕往現場後，發現當事人是一名年幼男童，頭部嚴重損傷，送院搶救2小時後，仍被宣告死亡。警方在現場調查時，遇到一對住在事故發生路段數百公尺外的越南籍夫妻，兩人焦急表示，兒子突然從家中消失。

經過確認，死亡男童的確為兩人的兒子，疑似是深夜獨自外出，並在馬路上遭車輛撞上。警方根據現場情況初步研判，男童應該是遭到汽車撞擊，而駕駛肇事逃逸，因此將持續尋找目擊證人並調閱周遭監視器畫面，以釐清事故發生經過。

事故現場為視線良好的單側2線道，現場也發現部分疑似為肇事車輛遺留下的碎片。