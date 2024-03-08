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鳥山明驟逝！七龍珠官網一度癱瘓　粉絲淚喊：騙人的吧

▲▼《七龍珠》鳥山明病逝全球網友慟　老粉淚崩：謝謝你帶來童年。（圖／翻攝自官方網站）

▲《七龍珠》作者鳥山明驟然病逝。（圖／翻攝自官方網站）

記者吳美依／綜合報導

日本經典動漫《七龍珠》作者鳥山明1日驟逝，享壽68歲。消息傳出後，《七龍珠》官方網站一度癱瘓，網友們也紛紛湧上社群媒體平台，表達震驚與悲痛，「真的假的？」、「騙人的吧？」

鳥山明官方網站8日宣布，他於1日因急性硬腦膜下血腫逝世，葬禮已由近親舉行，根據本人希望靜謐的意願，謝絕任何弔信、奠儀與贈花。不過，目前尚未確認告別會形式，懇請媒體不要採訪家屬，「衷心希望鳥山明獨一無二的作品世界，今後也能繼續受到大家的喜愛。」

對此，網友們紛紛表示，「不會吧……」、「您還這麼年輕」。也有不少人感謝鳥山明作品帶來的影響力，「謝謝您帶來我的童年」、「鳥山明老師，辛苦了。感謝您帶來這麼多作品。」、「因為有您，我才會以漫畫家做為人生目標，生活非常快樂。」

鳥山明1955年出生於名古屋，代表作包括《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》，同時也替《勇者鬥惡龍》、《Tobal No.1》、《超時空之鑰》、《藍龍》等著名遊戲擔任角色設定。

《七龍珠》在全球漫畫迷心中的地位難以撼動，根據日本媒體2022年統計，鳥山明年收入約在14.8億日圓，僅次於《航海王》作者尾田榮一郎的31億日圓。

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　享壽68歲

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