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「護士行醫」範圍擴大！南韓逾1.1萬醫師罷工　醫學院長也請辭

▲▼南韓政府向罷工的住院醫師下達強制執行業務命令，要求立刻返回崗位。（圖／CFP）

▲ 為填補罷工醫師的人力空缺，政府擴大護士業務範圍。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界為抗議政府擴大醫學院招生名額集體請辭，百間醫院逾9成住院醫師罷工，就連醫學院院長也接連請辭。眼看醫院人力短缺，政府8日起實施緊急應對措施，由護士代理部分醫師職責，在一線行醫範圍進一步擴大，以填補醫療空缺。

《韓聯社》報導，據政府及醫界透露，保健福祉部7日制定護士可合法履行部分醫師業務的試行補充方針，並決定從當天開始實施。方針將護士依工作能力及資格分為3類，即高級實踐護士（APN）、責任護士（醫師助理）及一般護士，設定其業務範圍並明定醫療機構進行教育訓練的義務。

根據該方針，除死亡宣告等大法院判例明示禁止的5種行為，以及X光拍攝、代理手術、全身麻醉、專門藥品處方等9種醫療行為以外，護士可在醫療機關負責人擔保下施行多項業務。

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 醫師集體罷工，醫院既有人力應接不暇。（圖／CFP）

即日起3類護士皆可在緊急狀況下實施心肺復甦術，有權決定注射急救藥物，採集血液及各種檢體，也可進行心電圖、超音波和新冠肺炎檢查。

高級實踐護士及責任護士在受到委託的前提下，有權進行檢查及開立藥品處方，也可擬定診療紀錄、檢查及臨床判讀委託書、診斷書、轉院委託書、手術同意書等各種文件草案。

上述2類護士還可參與縫合等手術行為，使用石膏、繃帶或夾板的治療措施，以及體外震波碎石術、插入導尿管等行為。而高級實踐護士還可為重病患進行插管、拔管及置入中心靜脈導管、採集腦脊髓液檢體。

▲▼韓國醫生大規模集會罷工反對政府醫療政策。（圖／路透）

▲ 醫師上街抗議政府政策，就連大學醫學院院長也揚言請辭。（圖／路透）

擴大護士業務範圍可視為住院醫師集體辭職事態長期化的應對措施，福祉部針對100間教學醫院共1萬2225名住院醫師進行調查，截至6日上午11時的結果顯示，放棄合約及未到班者共有1萬1219人，占比高達91.8%。

政府已向請辭的醫師發出行政處分預告通知書，並對未回歸工作崗位的醫師啟動懲處程序，但就連醫學院院長也接連請辭。繼圓光大學、慶尚大學以後，天主教大學醫學院院長7日也出面抗議校方不顧反對，申請擴大招生名額，表達請辭意願。

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