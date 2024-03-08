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金正恩連2日指導軍隊訓練　劍指韓美聯演「自由之盾」

▲▼金正恩7日視察北韓人民軍炮擊訓練現場。（圖／路透，下同）

▲金正恩7日視察北韓人民軍炮擊訓練現場。（圖／路透，下同）

實習記者任庭儀／編譯

美國與南韓自4日起展開「自由之盾」聯合軍演，引來平壤當局不滿，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於6、7日連續2日前往視察朝軍部隊訓練，顯示朝鮮半島近期緊張局勢。

據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩7日對北韓人民軍各大聯合部隊的炮擊訓練進行現場指導，檢驗各大聯合部隊麾下砲兵部隊的火力打擊能力，以提升砲兵備戰狀態和實戰水準。

金正恩指示，應大力推進備戰相關工作，確保砲兵部隊在實戰時能掌握主導權，並下達完成砲兵備戰的重要任務。此次視察由朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天隨同，北韓國防相姜順南（強純男）、總參謀長李永吉等人則在現場迎接。

▲▼金正恩7日視察北韓人民軍炮擊訓練現場。（圖／路透）

據悉，金正恩6日也前往北韓軍位於西部戰線的重要作戰訓練基地，參觀訓練設施並親自指導實兵訓練。南韓《韓聯社》分析，金正恩連續2日視察軍部隊訓練現場，意在針對美國與南韓年度大規模聯合軍演「自由之盾」。

為因應韓美這場為期11天的聯合軍演，北韓國防省5日將之定調為「戰爭預演」，警告美國與南韓此舉將會付出嚴重的代價，在國防安全上體驗前所未有的不安。

面對北韓一再威脅，南韓聯合參謀本部表示，已維持堅定的聯合防衛態勢，並依照計畫實施自由之盾軍演，一旦面臨北韓挑釁，將以「即時、強烈、奮戰至最後」的原則應對。

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