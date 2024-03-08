瓦斯斷供找不到人？　產發局：獲報後立刻趕往現場、40分鐘內處理完畢

▲內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）



記者陳家祥／台北報導

台北市內湖、南港地區7日深夜突然發生瓦斯斷氣，起因在於欣湖天然氣公司在進行整壓站的管線工程未事先預告，也未向市府通報，導致不少民眾要在寒流之際洗冷水澡。前立委高嘉瑜痛批事發突然、民眾半夜找不到市府團隊，對此，產發局澄清，產發局23點46分通報後隨即進行處置，局長陳俊安也立刻趕往工程現場，8日凌晨零點10分左右回復管網正常壓力供氣。

產發局說明，3月7日欣湖天然氣公司進行安康站管線更新工程，導致瓦斯供氣異常，導致內湖南港地區突然停止供應天然瓦斯。產發局於3月7日23點46分收到1999民眾通報後即連繫欣湖公司了解狀況，局長陳俊安隨即趕往工程現場要求欣湖公司暫停施工並增派人力協助用戶將微電腦瓦斯錶復歸，於今日凌晨零點10分左右回復管網正常壓力供氣。

產發局表示，今早即召開檢討會議，要求欣湖公司對這次受到影響的用戶提供補償，並提出精進方案。會後也即時發布新聞稿，欣湖公司除依公司章程扣減一日基本費補償內湖區用戶，再增加二日基本費補償，併入下期帳單扣減瓦斯費。而針對欣湖公司未按照能源署原核定汰換工期完工，涉及天然氣事業法管理部份，也將在後續調查完竣後，依法予以辦理。