母熊帶3幼熊闖入後院　女為救毛孩「慘被撕咬扒頭皮」：差點死掉

▲女在自家被熊攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州匹茲堡55歲女子加蘭特(Lee Ann Galante)把寵物犬放出屋外遊玩時，沒注意一隻熊媽媽帶著3隻小熊在她的後院覓食，為了救狗慘遭熊媽媽攻擊，頭部被狠狠咬住，差點被扒下頭皮。

劫後餘生的加蘭特表示，事件發生在5日晚間8時30分左右，當她發現有4隻熊在自家後院時，她立即衝出去搶救寵物犬Smoky，「我不想讓熊吃掉我的孩子」，結果慘被熊媽媽撞倒在地上後抓住。

加蘭特表示，整隻熊當時壓在她身上，並且咬住她的頭和手臂，「我當下以為我死定了，不認為我能夠活下來，不敢相信這種事會發生在我身上，熊用力扯著我的頭，我以為我會被扒下頭皮，只能拼命尖叫『誰來救救我』，太可怕了，我以為我就到此為止了」。

加蘭特後來成功脫困，自行打電話呼叫救護車，送醫發現脖子後方和手臂有很多刺傷，頭皮也有嚴重撕裂傷，鼻子和臉上多處骨折，目前仍在醫院接受治療，寵物犬Smoky沒有受到重傷。

警長海斯(John Hays)表示，他在這裡長達40多年，以前從來沒發生過這樣的事。警方後來在事發地區附近樹叢中找到攻擊人的母熊與小熊，由於母熊仍然具有攻擊性，後來已經被安樂死，小熊則被鎮定劑捕獲，目前尚未決定是否將小熊撲殺或是野放回自然環境中。