詐騙案量創新高唐鳳卻稱「防詐獲肯定」　洪孟楷：活在平行時空

▲數位發展部長唐鳳今天說明防堵詐騙議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院交通委員會今（7）邀請數位發展部長唐鳳進行業務報告，跨黨立委均關切阻詐議題，「詐騙」儼然成為會中不容忽視的關鍵字。國民黨立委洪孟楷質詢時批評，當詐騙案件、金額越來越高，數發部卻說「已經有很多的肯定」，令人無法接受，呼籲唐鳳不要再自我感覺良好了，不要繼續活在平行時空。

唐鳳今天上午前往交通委員會備詢前，表示最近有看到大家對於數發部防詐上，「已經有很多的肯定」，包含數發部主責的電商，已經連續5個月沒有在165變成高風險的賣場，但也了解大家對數發部有更多的期待。

至於外界關切如何阻攔Facebook上的詐騙廣告，唐鳳坦言，Facebook還被列在165的高風險賣場裡面，它是屬於網絡的廣告平台業，因此數發部也主動跟經濟部說，是不是就把目的事業主管機關交給數發部，用《電子簽章法》等方式來加強對投資廣告的身份認證，目前已經獲得經濟部初步同意，所以很希望立委們能支持《電子簽章法》等修法。

然而，洪孟楷批評唐鳳「已經有很多的肯定」的說法是活在平行時空，去年詐騙數量創新高。唐鳳聞言說，總體成長20至30％。洪孟楷又說，不管是財損數或案件數都創下歷年最高，「你說有很多肯定，你的利基點在哪裡？」有做民調嗎？唐鳳說明，165通報訊息的客觀數據顯示，不管是電商、遊戲點數等均大幅下降，甚至高風險賣場歸零。

但洪孟楷對於唐鳳的說法並不埋單，他痛批，不要再自我感覺良好了，政務官不是神，應該走入民間，民進黨政府最嚴重的事情，就是每個人都活在平行時空，跟一般老百姓脫節，當詐騙案件、金額越來越高，數發部卻說「已經有很多的肯定」，才是讓國人沒辦法接受的。

另外，國民黨立委黃健豪質詢時提醒，數發部的成立目標是強化數位基礎建設、協助數位轉型與建立資安聯防系統，但其實距離民眾太遙遠，民眾關心的是詐騙廣告、假投資訊息，且相關案件數從數位部成立後就飆升30到40%，數發部應該加強溝通。唐鳳坦言，確實需要加強，因此對外會多強調防詐的效應。