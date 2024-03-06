兩岸觀光陷僵局　交長曝「請業者勸說對岸開放陸客團」

▲5月底前預估3個月內有10萬名旅客赴陸旅遊。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

原定3月要解除組團赴陸禁團令，因民進黨總統大選勝選後，兩岸關係緊張，中國大陸也未開放陸客團來台，讓禁團令解除喊停，6月起禁出團，5月底前10萬人可照出團，交通部長王國材表示，6月後將看對岸善意，目前也請旅行業者和公會跟對岸溝通，希望也趕快開放陸客團來台。

民進黨勝選後，隨後發生諾魯斷交事件、M503航路爭議，兩岸關係緊張，加上中國大陸遲遲未開放陸客來台，3月赴陸禁團令解除緊急喊卡，5月底前4千團、10萬人仍可照常出團，6月起禁出團。

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王國材今在立法院交通委員會受訪時表示，3月到5月旅行社已招攬的赴陸團，包括併團共有4千團、10萬人仍可照常出團，6月後旅行社已付給航空公司的訂金，民航局會負責幫忙協商，6月起禁止出團是暫緩措施，將等待對方善意調整，這是跨部會所做的決定。

王國材說，10萬人組團出去了，去年他答應業者的承諾先做，5月20日之前的承諾都做了，後面就視中國大陸的表現，接下來6月後，將由下任內閣決定。

不過由於兩岸小兩會尚未有溝通，僵局何時能解，王國材說，他也已跟旅行公會通電話，旅行業者帶團到大陸，也可以讓對方了解，我方歡迎陸克，讓陸客團趕快過來，不然就僵在那個地方。

王國材說，小兩會雖還沒有溝通，反而是旅行業者會跟國台辦見面，他也跟業者說，這樣一直對我方質疑不開放，但我方已經釋出善意，5月底前的團繼續組團繼續走，6月前也希望業者努力一下，勸說對岸趕快開放陸客團來台，6月後將視對岸善意回應。

▲交通部長王國材在交通委員會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材說，他希望業者也能勸說對岸，不要每次一直對我方，在選舉完後中國大陸一系列動作，6月暫緩出團是跨部會討論，已經幾乎是共識，若大舉開放，但對方對我方不友善，也會有另一種聲音出來。

王國材無奈表示，觀光無關政治，中國大陸已經開放赴這麼多國家旅遊，就是對台灣不開放，連個人自由行來台也不行，陸團客來台也不行，我方是個人自由行可以赴陸旅遊，只有6月後團客禁止，健康有序交流他一向的主張，兩岸人民往來和相互了解很重要。

由於組團赴陸原本限額每天2千人，雖6月後暫緩出團，但以3月到5月出團約10萬人來看，需求未超過上限，王國材表示，一天2千人來算，1個月就是6萬，團客雖沒有比預期多，但本來態度就是看市場需求，沒有期待多或少，有人要去就去，有人要來就來。