桃機檢討懲處加速！2周內出爐　交長：旅客損失「該賠償就賠償」

▲桃園機場南跑道歲修影響500航班延誤。（圖／桃機公司）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場南跑道歲修，2天內500航班延誤，立委痛批這完全就是人禍，交通部長王國材表示，原定檢討報告1個月出爐，他已要求加速2周內完成檢討和懲處，坦言這件事桃機許多細節警覺心不夠，另針對旅客延誤和損失，若調查認為是桃機該負責，該賠償就賠償。

立委洪孟楷表示，桃機塞機事件完全就是人禍，造成調度不靈，為何過去歲修沒有這樣狀況，在天氣沒有不好的情況下，沒有超前部屬，有沒有人要負政治責任。

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洪孟楷指出，這次塞機事件造成民眾和航空公司損失有多大，乘客能不能跟航空公司求償？桃機到底是麻木還是白目，這件事情上態度沒有出來，今天交通委員會業務報告資料通篇好棒棒，沒有針對歲修事件報告，這不是第一次歲修，民怨炸鍋後，以為頭過身就過，一個月後可能有人大過、申誡，但沒人負政治責任。

洪孟楷更告誡王國材，指王國材在整個民進黨團隊裡面，還算是有專業、有肩膀的人，不希望這件事情是壓垮他的最後一根稻草，要求王國材好好把這件事處理好，國人都在看這件事如何善後。

▲立委洪孟楷。（圖／記者李姿慧攝）

王國材表示，這件事已經在澈底檢討和改善，乘客跟航空公司申訴，該賠償就賠償，航空公司蒐集乘客意見後，桃機再來處理，這是很嚴肅的事情，整個標準作業流程也要做個優化提出來。

針對賠償認定，王國材說明，第一層面是航空公司跟旅客間契約關係，國外延誤幾小時、國內登機延誤幾小時等，先由航空公司統計，認定哪些應該賠償、哪些不應該賠償，若應該賠償，第一步先由航空公司先處理，後來桃機要不要處理再來討論。

王國材說，班機盤旋、延誤幾小時，價值多少錢，要給他們一點時間討論賠償多少錢，要由航空公司來算，航空公司會先跟旅客討論，討論後再由桃機召開會議討論，若最後釐清該由桃機負責，就應該負責任，會由桃機埋單。

王國材強調，本來他們一個月提出檢討報告和懲處，但再燒一個月太累了，他已經要求桃機兩周內召開個記者會，針對懲處和SOP改善作為對外報告。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材坦言，桃機很多細節警覺心不夠，本來就應該要預期兩個跑道關掉一個，還那麼多飛機，一定會影響起降，這是最大的問題，流量管制上應該請班機晚點到；第二則是公告通知時間太短，航空公司航班時刻都排好，航空公司有沒有辦法因應？若三個月通知，航空公司可以告知旅客要不要改班，這次警覺心不夠，

不過王國材也替桃機喊冤，王指出，桃機過去表現也沒那麼差，過去國門防疫也做得很好，不要因3月3日事件一次否定桃機，疫情前桃機排名都很高。