林國成喊「我幫唐鳳平反」　唐鳳認有政治壓力：感謝《自由時報》

▲數發部長唐鳳今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

《自由時報》上月連續兩天以全版批評數位發展部部長唐鳳，質疑其刁難深偽分析、婉拒台美合作，引發政壇對唐鳳去留的討論。不過，民眾黨立委林國成今（7）在立法院質詢時高呼「我要幫唐鳳平反」，當眾打抱不平，唐鳳則說，有些作法要時間才能看到成效，這個時候就會有政治壓力，例如對於詐騙，這是政治壓力沒有錯，感謝《自由時報》給版面。

《自由時報》上月一度連續兩天透過A3全版報導，唐鳳刁難與限制「深度偽造影音分析」與偵測假訊息等有關數個業務，並引述不具名官員談話指，資安署不是用法規限制為由，就是推稱「無法指揮」其他部會，不溝通資安意圖，倒退成為過去行政院資安處的幕僚角色。

立法院交通委員會今天上午邀請唐鳳進行業務報告。林國成質詢時說，從來沒有看過「綠營的媒體」攻擊「綠營的政務官」，說實在讓他疑惑「部長（唐鳳）是得罪什麼人？」將心比心，倘若是真的就沒話講，但若是假的就是假新聞，請問唐鳳是否認為這有政治因素？

唐鳳說，他先很感謝《自由時報》。林國成聞言說，他要代替唐鳳平反，把問題找出來，是否有政治因素？唐鳳說，要分兩個層面，一是有些數發部的作法要時間才能看到成效，這個時候就會有政治壓力，例如對於詐騙，為什麼不管廣告平台？這是政治壓力沒有錯，這部分很感謝《自由時報》給數發部版面。

唐鳳表示，二是有些報導內容跟事實蠻不符的，而數發部透過平衡報導、自己也發新聞稿來澄清。林國成說，天才與蠢才是一線之隔，所以他必須提醒唐鳳：好的人才當然不能讓人家抹黑，媒體報導說唐鳳針對媒體的回應是「中國假訊息以及認知作戰」與「破壞台美相關合作」，這是很嚴厲的指控。唐鳳表示，這不是真的，也有可能是《自由時報》誤解數發部的意思，當天立即就有澄清。