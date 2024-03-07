台南3業者用到蘇丹紅辣椒粉　衛生局稽查下架封存

▲台南市衛生局接獲高雄市通報台南市「成功醬園」及「典佑食品行」購買之辣椒粉驗出蘇丹色素，立即前往調查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲高雄市通報，台南市「成功醬園」及「典佑食品行」購買之辣椒粉驗出蘇丹色素，立即前往調查，封存下架相關原物料及產品。

成功醬園使用自高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購買原料「雞心椒粉」共240公斤，其中90公斤已退回佳廣，其餘150公斤製成4款產品，四款產品共生產17547公斤，現場已封存6862公斤，其餘產品已販售至台南市、台中市、高雄市及嘉義縣等67家零售商，衛生局已責令業者於3月8日前回收所有產品。

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另針對南市「典佑食品行」向高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購入「韓式辣椒細粉」160包及「韓式辣椒粗粉」440包，衛生局派員查核至3月7日止共下架11包(6.6公斤，600g/包)，並命業者通知下架回收相關產品，並追蹤其流向。

衛生局為保障民眾食的安全，積極主動進行上中下游販售、使用或生產辣椒粉製品之業者加強查核及抽驗，總計抽樣30件，其中7件產品檢出蘇丹色素不符合規定，2件產品為南市「新光洋菜股份有限公司」所製售的「朝天椒細粉」及「朝天椒」，衛生局隨即派員調查釐清，經查原料購自南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」，該公司於2023年5月24日自中國柘城縣恒丰食品公司進口辣椒段及辣椒籽共17285公斤，「新光洋菜股份有限公司」購買後磨粉製成案內2項產品，目前已封存原料、半成品及成品7201公斤，衛生局將持續追查其餘產品流向，並命業者暫停作業，進行全廠清消後再復工，另通知不合格產品其232家下游業者所轄衛生局協助下架相關產品並通報食品藥物管理署，收集相關事證移送司法單位。





市長黃偉哲特別提醒，蘇丹紅是一種人工合成的工業染料，非合法可使用之色素，違法使用將依食安法第15條第1項第10款，移送司法機關偵辦。食品業者倘發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖，若查獲仍販售問題產品，可依食安法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。