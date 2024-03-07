囤貨趁這波！全聯衛生紙「買1送1」　大潤發超過500件生活用品下殺

▲全聯3/8-3/21推出「衛生紙小學堂」檔期優惠，趁這波囤起來最划算。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

囤貨就趁這波！全聯「衛生紙小學堂」檔期又來了，3/8-3/21在實體門市推出衛生紙、面紙、廚房紙巾等相關商品，單筆每滿699元現折100元，還有多款3層衛生紙「買1送1」挑戰超低價。而大潤發也同步推出「超級品牌周」超過500件商品買1送1，不論居家生活用品、民生必需品都有。

全聯3/8-3/21推出「衛生紙小學堂」，多款衛生紙買1送1、挑戰市場最低價，包括「SCOTT可麗舒3層柔厚抽取衛生紙10包」單串特價279元，買1送1後，平均一串只要140元。

▲口碑爆棚的「CONSOFY三層抽取衛生紙24包」也下殺。（圖／業者提供）



臉書社團口碑爆棚的「CONSOFY三層抽取衛生紙24包」主打柔韌不易破，售價365元，3/21前一次買3串享現折100元外，再加贈500福利點，回饋後平均每包也只要13.125元。

全聯獨家「怡柔3層抽取衛生紙100抽x12包」特價149元，3/21前買6串現折100元外，會員再加贈1000福利點，回饋後平均每串只要115.67元，每抽只要0.097元。

全聯獨家「蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙10包」特價198元，買1送1，平均一串百元有找。而家庭主婦料理最需要的廚房紙巾也祭出優惠，「舒潔Viva速效廚房紙巾大小隨意撕6卷」每袋特價109元，2袋189元，平均1袋一樣百元有找。

▲全聯「衛生紙小學堂」3/8-3/21期間，單筆每滿699元，現折100元。（圖／業者提供）

「衛生紙小學堂」3/8-3/21期間，於全聯實體門市，購買全店衛生紙、面紙、廚房紙巾等，單筆每滿699元，現折100元 （可累折），會員購買3層或4層抽取衛生紙，單筆任3串再贈500福利點（可累贈），折價搭配贈點，雙重優惠省超大，囤貨就趁這波。

若想省力，全聯隔日達整箱買超划算，一鍵下單直接送到家，凡於3/8-3/21下單箱購商品衛生紙/面紙/廚房紙巾，單筆消費滿699元即贈1,000福利點，單日/單卡回饋無上限。活動期間每週六、日、一，同時也適用單筆消費滿1,500元折抵100元、折後金額每滿1,500元再加碼贈1,000福利點，買多賺更多。

隔日達不僅有銷售第一的「春風抽取式衛生紙130抽x12包x6串」、品牌銷售第一的「舒潔抽取衛生紙棉柔舒適110抽x12包x6串」、也有全聯獨家的「柔芙輕巧包抽取式衛生紙120抽x20包x4袋」，單品天天驚喜價，趁現在買起來最划算。

另外，大潤發同步在3/8~3/21推出「超級品牌周」，集結居家生活用品、民生用品，超過500件商品「買1送1」、「第二件5折」、「加1元多1件」等優惠，還加碼單筆滿1000元再送100元現金抵用券（每人每卡期間限領2張）。若使用大潤發聯名卡綁定全支付，祭出最高回饋6.5%。

其中衛生紙也祭出優惠，「大拇指抽取式衛生紙」1串（130抽/36包）原價399元，特價389元，買2串再送130抽6包，平均一包不到10元。大潤發獨家「春風 Hello Kitty 捲筒廚房紙巾」1串（120張/6入）原價165元，特價119元，超級划算。

▲大潤發獨家「春風 Hello Kitty 捲筒廚房紙巾」特價119元。（圖／業者提供）