菜籃族必搶！全聯洋蔥爆殺特賣「1袋39元」、高麗菜「1顆35元」

▲全聯推出國產洋蔥爆殺特賣，2/27~3月底1公斤袋裝洋蔥，特價39元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

菜籃族一定要搶！全聯福利中心祭出洋蔥、高麗菜爆殺特賣優惠，2/27~3月底1公斤袋裝洋蔥，原價48元，特價39元；此外還有當季高麗菜單顆1公斤35元，履歷大陸A菜也優惠。當季盛產的柑橘，目前也有特惠價，單筆買100元還送宜蘭傳藝門票「買1送1」。

▲中部洋蔥盛產，具有辛鮮、多汁、不嗆辣的特色。（圖／業者提供）

全聯提到，國產洋蔥正豐收，往年中部產季採收期大約落在12~1月，因去年小犬颱風襲台，造成產地受創而重新種植，延至今年2月中採收，現在適逢中部洋蔥量產期，彰化和雲林合計種植面積高達約600公頃，國產洋蔥具有辛鮮、多汁、不嗆辣的特色，質地細緻，風味獨特。

全聯身為本土企業，致力推廣台灣在地農產，2/27~3月底推出國產洋蔥爆殺特賣優惠，1公斤袋裝原價48元「特價39元」，並提到洋蔥富含多種營養素，清炒、燉肉、燉湯都百搭好吃！

▲全聯高麗菜單顆（約1公斤）特價35元。（圖／業者提供）

為了讓消費者攝取當季蔬菜，健康又能省荷包，2/26~2/29也推出單顆1公斤高麗菜，原價48元「特價35元」，產銷履歷大陸A菜單包250g，原價28元，優惠價25元，讓大眾在當季天天吃尚青，天天省更多！

▲全聯柑橘優惠，滿百元還送宜蘭傳藝門票「買1送1」；即日起至3/21在限定9家門市，還展示由傳統工藝師手工編織的籐編「柑仔龜」。（圖／全聯提供）

除此之外，當季盛產的柑橘，全聯也推出促銷，即日起至3/21到全台門市買柑橘類商品，單筆滿100元，即可獲得全台限量8千張的傳藝文昌帝君上上籤「籤詩禮」一張，再享宜蘭傳藝園區普通門票「買1送1」優惠，可兌換至4/7。入園累積消費滿888元，還有機會抽中「煙波花時間豪華客房住宿券」。

業者表示，有如小黃金的柑橘，外型飽滿圓潤，帶著黃澄澄顏色，充滿節慶感，也是全聯當季熱銷品項，而在柑橘類中，椪柑、柳丁、茂谷柑名列銷售人氣商品，格外受到消費者青睞，此時特別適合品嘗甜度高、風味濃郁、果型圓滾滾的桶柑，即日起至2/29一袋約1.2kg，特價88元。

還有來自台中東勢明正里的茂谷柑，因東勢地形關係，日照充足，排水良好，吃起來果肉更Q彈，皮薄多汁，略帶蜂蜜香氣，即日起至2/29一袋約700g，特價75元。

▲全聯即日起至2/21在限定9家門市，還展示由傳統工藝師手工編織的籐編「柑仔龜」。（圖／全聯提供）

即日起至3/21，在全聯限定9間門市（文山興隆店、礁溪公園店、羅東光榮店、龍潭北龍店、后里文明店、彰化中正店、嘉義民權店、台南文賢一店、前鎮光華三店），還展示由傳統工藝師手工編織的籐編「柑仔龜」。