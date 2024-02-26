全聯「在家吃早餐」指定品買1送1！咖啡沖泡飲、穀片、麵包都有

▲全聯「在家吃早餐」多項商品買1送1、第二件5折。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

看準越來越多人動手自己做早餐，全聯再度推出「在家吃早餐」提案，早餐相關指定商品祭出「買1送1、第2件5折」等下殺優惠，無論是台式、西式麵包、沖泡飲、多款名店濾掛咖啡⋯等都有，讓消費者吃得豐盛又省錢。

全聯即日起至3/7推出「在家吃早餐」生活提案，其中早餐少不了的咖啡，多項「買1送1」齊發！包括「貝納頌尊爵級濾掛咖啡10gx8入」260元買1送1；「KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入」349元買1送1；「西雅圖極品濾掛咖啡-極品/藍山綜合8gx10入」160元買1送1。

而各式穀物、麥片也祭出優惠，「家樂氏纖穀脆」指定口味220元買1送1；「桂格繽紛麥穀脆」指定口味2袋特價299元，平均1袋不到150元；「義美生機水果穀物圈-莓果100g」每袋160元，第2件5折，平均每袋只要120元。

▲▼早餐少不了的濾掛咖啡、穀物脆片，祭出買1送1優惠。（圖／業者提供）



此外也主打「閱讀麵包READ BREAD」結合生鮮食材，在家就能做出豐盛美味健康的早餐，一秒變身早餐店！閱讀麵包READ BREAD包含吐司、餐包與堡體類共超過40款商品，以高CP值深植人心，去年整體業績超過13億元，其中白吐司就狂銷逾1億元；而一個只要6元、超便宜銅板價「漢堡麵包」，去年銷售金額超過3千萬元，都是物超所值的早餐隊友。

想為早餐食材升級，全聯首推獨家特色漢堡排，如黑豬肉漢堡排、澳洲穀飼牛肉漢堡排、桂丁雞漢堡排，獨家特調風味、肉汁豐盈，香煎後加上起司，好吃到會滴汁，讓人欲罷不能，即日起至2/29推出READ BREAD麵包與漢堡排合購組優惠，美式漢堡1包+黑豬肉漢堡排1盒，原價205元，合購只要179元；熟麩高纖吐司1包+澳洲穀飼牛肉漢堡排1盒，原價234元，合購價209元；3/1~3/7帕瑪森堡1包+桂丁雞漢堡排1盒，原價188元，一起買只要159元。

▲用閱讀麵包搭配漢堡排，多項組合限時優惠。（圖／業者提供）



若要二創料理，展現早餐創意風情，推薦用READ BREAD朝食鬆餅，夾入極鮮花枝蝦滑製成的蝦排，點綴鳳梨片、自製塔塔醬，馬上變身「塔塔鳳梨蝦排鬆餅堡」，極鮮花枝蝦滑3/1~3/7，特價119元。即食的龍蝦沙拉，只要擠入READ BREAD新英格蘭堡，就是美味又簡單的龍蝦堡，即日起至2/29龍蝦沙拉特價119元；至3/21前任選2件指定急凍鮮物，還可現折20元。

阪急麵包推出區域限定美味，北部限定販售的日式咖哩多拿滋，售價39元；餐包分享組含原味丹麥1個、原味小可頌3個、蔓越莓軟歐2個，一袋麵包不到50元，只要49元就能入手；充滿濃濃古早味的蔥花麵包則為雲嘉限定，售價30元。

在家想來一份輕食沙拉，不用費工張羅，全聯水耕生菜，搭配番茄、小黃瓜、玉米筍就能做出營養滿分的萵苣沙拉，即日起至2/29水耕嫩葉生菜一袋59元，3/1~3/7水耕履歷蔬活萵苣，一袋優惠價65元。農家直採限定店還提供特殊商品，包括淡淡鹹味的澎湖冰花，搭配芝麻醬、起司涼拌，清爽可口，即日起至3/7單盒特價120元。

「在家吃早餐」檔期期間搭配3重優惠，包括指定商品單筆任2件，就贈印花一枚；而沖泡飲品、茶葉、沖泡咖啡、穀物片、早餐脆片等，單筆每滿349元，就現折40元（單筆可累折）。冷藏乳品、調味乳任一件加購任一麵包、甜點現折5元，可把握3/7前囤一波！

●大潤發早餐商品優惠

除此之外，大潤發也推出指定早餐品項滿額送現金抵用券，即日起至3/7，推出冷藏商品「單筆滿299元，送30元現金抵用券」、沖泡飲品/果醬「單筆滿399元，現折40元」。

包括Brunch「富統培根」原價130元，特價99元；「大成 經典雞塊」原價119元，特價99元；「永昇 元氣薯餅」原價119元，特價105元，再搭配上新鮮水果推薦「履歷溫室玉女番茄」原價139元，特價125元/盒，就能完成一份美式Brunch拼盤。

若想來一份台式朝氣鐵板麵，「橫山拾穗 鐵板麵」任選2件65元，無肉蔬食新選擇，大潤發獨家新品「煎給能 植物荷包蛋」每片達5.5公克的優質蛋白質，原價369元，特價339元；「雀巢 蜂蜜星星穀類早餐脆片」也推出「買1送1」！