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全聯2024目標成「有溫度的超市」！加強發展熱便當、熟食商機

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲全聯宣示將持續發展熟食，2024年以「有溫度的超市」為目標。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

日本便利商店總販賣各種琳瑯滿目的熟食、炸物、便當等，也是許多觀光客喜歡朝聖，訪日必逛的地點。而全聯福利中心經常前往日本考察，也觀察到熟食商機在台發展的潛力，2024年將以「有溫度的超市」為目標，強化熟食商品力，包括幸福熱便當、咖啡、烘焙麵包、美味堂等，期待給消費者更多熱騰騰的商品。

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯期望在全台開設至2千間門市。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心在全台門市多達1200間，數量雖遠不及全台上萬間的便利超商，卻已是台灣的「超市龍頭」。據悉全聯董事長林敏雄下令，新年目標之一就是「繼續開」，至少要在全台開設2千間分店。

全聯謙虛表示，「老二哲學」更靈活彈性，時常推出多樣化的生活提案深植人心，像是近期的「在家吃早餐」除了有相關商品買1送1、買2件省更多優惠，還提供許多便利又美味、創意的早餐吃法。除了主打高CP值商品，也培養消費者「買進美好生活」，用實惠的價格營造美好生活。

▲▼日本全家超商、炸雞、烤串。（圖／記者陳俊宏攝）

▲日本超商熟食商機蓬勃，也是全聯的考察對象。（資料圖／記者陳俊宏攝）

而業者也經常前往日本考察，觀察到日本超商的熟食商機蓬勃，也看好全聯在台發展熟食商機的潛力。全聯表示，2024年將以「有溫度的超市為目標」，強化熟食商品力，包括熱便當、咖啡、美味堂覆熱即食的商品等。

第一步是增加「熱便當」的佈局，其中一上架就完銷的美味堂「幸福餐盒」，60元高CP值是熟食商機中的指標品項，以嚴選食材、每日新鮮現做、全程保溫配送的3大最高規格製作，每日午餐、晚餐2個時段上架販售。預計熱便當今年銷售門市，可達全台600家，等同擴增2倍據點。

▲▼全聯3月20日起開賣美味堂「60元幸福餐盒」。（圖／業者提供）

▲全聯「60元幸福餐盒」，預計在今年上半年擴增至全台600店販售。（圖／業者提供）

全聯總經理蔡篤昌透露，到日本考察時觀察到，日本超商的便當多樣又熱銷，關鍵原因之一是售價比一般餐飲店便宜20%-30%；而台灣的超商便當買氣不如日本，是因為台灣的餐飲業者，像是自助餐、便當店的售價都很便宜，不但新鮮、現做、客製化，價格也相當低，所以目前大眾消費者仍選擇餐飲店買便當，大過於超商。

不過他依然看好超市「熟食商機」在台灣的發展潛力。全聯當時為了幸福餐盒，投資多達數百台的「保溫熱櫃」設置於門市，耗資超過千萬，就顯示出經營熟食商品的決心。由於「幸福餐盒」一開始是農業部為平穩物價而合作；但全聯表示，即使跟農業部合作結束，也會持續經營及提供實惠的熱便當，並持續開發「有溫度的商品」。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯2024年將強化熟食商品的發展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

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