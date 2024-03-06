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全聯女神節「哈根達斯下殺199」20口味任選！消費滿3800現折380

▲▼全聯女神節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯女神節推出「哈根達斯」下殺199元等多重優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接一年一度38婦女節，全聯串聯線上線下祭出女神節優惠活動，其中隔日達單筆滿3800元現折380元，分批取也推出咖啡寄杯特惠，美式38杯只要608，平均一杯16元。實體門市則搭上應景草莓季，推出多款夢幻甜點、麵包，另有桶裝「哈根達斯限時下殺199元」，多達20種人氣口味任選！

●PXGo!女神節優惠

全聯PXGo!線上購力挺女性朋友，在專屬的女神節好好犒賞自己，隔日達3/6～3/11活動期間，單筆消費滿1500元，現折100元，使用PX Pay、全支付結帳最划算，折後金額每滿1,500元再加碼贈1,000福利點，當日/單卡上限回饋10,000福利點，最高回饋上看31%。

同步還加碼，3/6～3/11每日限時5小時，下午3點至晚上8點， 單筆消費滿1000元，即回饋3.8%等值福利點，當日/單卡回饋上限3800福利點。而到了3/8女神節重頭戲，單筆消費滿3800元，直接現折380元，等同現金回饋10%！

新朋友首購獨享，下單精選商品驚喜價再打7折，金額最高折抵200元，限單一商品優惠一次。此外，美妝、保健品獻上超狂折扣，像是SK-II青春露230ml活動價3838元，現省超過2600元。蘭蔻小黑瓶115ml＋極光水超值組不用5千元，買到賺到超划算。雅詩蘭黛小棕瓶75ml下殺4折，一瓶不到2千元即可入手，清空購物車趁現在。

●小時達女神節優惠

全聯小時達也歡慶女神節，推出眾多女性保健品、甜點、巧克力超值優惠，一鍵下單直送到家，即日起至3/8，全館消費滿800元，即贈800福利點，點數回饋單筆可累贈，每會員贈點上限1000福利點。3/6 PXGo!小時達會員專屬限定，領OFF COFFEE折價券，美式咖啡單杯最低5元起，再享99元免運送到家。

而冰淇淋控一定要把握，3/6～3/17「哈根達斯」品脫系列，口味任選挑戰破盤價199元。「全聯分批取」則熱情款待下午茶，在3/8～3/10，美式38杯特價608元，平均單杯16元；拿鐵38杯特價969元，一杯只要25.5元，3/8起新客首購金額滿499元再享85折，適合揪姊妹淘一起買！

●白色情人節咖啡優惠

38女神節後緊接白色情人節，全聯小時達3/7～3/10單筆消費滿1,200元現折120元，3/11～3/15購買指定商品滿1200元再贈1200點。全聯分批取在白色情人節也推出特惠，3/14～3/17消費滿520元即贈送520福利點，另推美式33杯特價520元，換算一杯不到16元；拿鐵20杯下殺520元，等於單杯只要26元。

▲▼全聯女神節優惠。（圖／業者提供）

▲女神節吃草莓系列甜點超應景。（圖／業者提供）

●草莓控必吃甜點

全聯旗下甜點品牌We Sweet 更推出草莓卡士達蛋糕，香滑柔順的卡士達餡，搭配當季草莓，酸甜誘人，特價169元；3月14日白色情人節格外適合白色系甜點，像We Sweet草莓鮮果布蕾，即日起至3/21優惠價169元。當季草莓新品還有READ BREAD「草莓奶酥棒」，麵包夾入草莓奶餡，售價35元，「草莓肉鬆麵包」外層為海苔肉鬆，中間內餡為草莓果醬，鹹甜交織創意吃法，售價32元。

●全聯實體門市哈根達斯下殺

實體門市方面，3/6-3/17全台990家設有哈根達斯冰箱的全聯門市，也推出哈根達斯品脫420~473ml，草莓、香草、抹茶等共20種口味任選，每桶下殺只要199元，冰品控囤貨趁現在！全聯也祭出加價換購快閃活動，與Netflix人氣影集《艾蜜莉在巴黎》聯名推出的「真空附匙保溫罐」直購價249元任一款，3/10前憑好友分享券，單筆任2個再現折50元。

▲全聯與《艾蜜莉在巴黎》聯名推出「真空附匙保溫罐」，天冷必備。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，愛買量販迎接38女神購物節，也在即日起至3/12 推出優惠，集結130款美容小家電、3C商品、美型行李箱、鍋具、環保杯等商品，最低56折起！像是負離子吹風機749元起、冷風直捲兩用造型夾特價1680元、粉色蒸氣電熨斗特價1280元等，送禮自用都可趁這波。

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