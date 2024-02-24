　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

▲▼苗栗縣公布「鑫豪食品股份有限公司」的菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g）使用蘇丹紅辣椒粉。（圖／苗栗縣衛生局提供）

▲苗栗縣公布「鑫豪食品股份有限公司」的菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g）使用蘇丹紅辣椒粉。（圖／苗栗縣衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉影響擴大！苗栗縣鑫豪食品使用脫水辣椒粉混有蘇丹紅辣椒粉，且製成菜䔕餅與白胡椒棒，北市衛生局今（24）日晚間接獲通知後急追流向，確認銷往北市通路業者僅有「菜䔕餅（110g）」之規格，並販售予全聯福利中心，而全聯福利中心亦第一時間通知北市衛生局，已立即下架回收產品並清點數量中。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉被驗出含致癌物質蘇丹色素三號，目前全台衛生單位正在清查流向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣衛生局公布該縣「鑫豪食品股份有限公司」的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司之紅辣椒粉，確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符，且該公司製成產品為菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024.08.02、08.15及08.23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025.02.15及02.19）兩項產品。

北市衛生局接獲苗栗縣通知後，查上述兩項產品銷售通路之登記地位於台北市者，僅有「菜䔕餅（110g）」之規格販售予全聯福利中心，其中全聯福利中心亦第一時間通知北市衛生局，已立即下架回收「菜䔕餅（110g）」產品並清點數量中，北市衛生局亦要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息。

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。

ET快訊
這群人尼克到新加坡生活！「孩學費一學期30萬」分析5不同
快訊／台中「百戶大停電」！民眾元宵慘困家中
快訊／菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯　北市衛生局急追下架
快訊／大甲媽祖遶境日期出爐！
星級飯店「下殺2.5折」爽住　免費送2000元餐飲紅包
不是蛋餅！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃
台灣10種「最乾淨」蔬菜！　2款已四年都上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

不是蛋餅、漢堡！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃

強烈冷氣團趕路南下！下周一最凍「低溫墜個位數」 雨區擴3地

激戰曖昧男「妹子摸到下面尷尬了」！　過來人嘆：外面亂搞

獨／勃起「GG就彎45°」！入珠男痛爆1年不敢愛愛　醫曝4類人當心

高雄也查到蘇丹紅豬肉乾！5業者進貨近200kg　全數下架回收

20多歲男打BNT四肢無力　出現格林巴利症候群「獲35萬救濟金」

「最凶險胃癌」好發於年輕女生　醫曝：愛喝咖啡、不吃早餐是幫凶

弟弟長超普「歷任女友美又優秀」　全場驚見1點：屌打一堆人　

中華郵政祭最高53K招千人！209名碩士搬郵袋搶破頭　博士全軍覆沒

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

現場直擊！甜茶「近距離寵粉自拍」！　《沙丘2》導演.奧斯汀親切跟台灣打招呼

《大嘻哈2》冠軍阿跨面賣車換現金　募資發片被罵詐騙「有點委屈」

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

不是蛋餅、漢堡！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃

強烈冷氣團趕路南下！下周一最凍「低溫墜個位數」 雨區擴3地

激戰曖昧男「妹子摸到下面尷尬了」！　過來人嘆：外面亂搞

獨／勃起「GG就彎45°」！入珠男痛爆1年不敢愛愛　醫曝4類人當心

高雄也查到蘇丹紅豬肉乾！5業者進貨近200kg　全數下架回收

20多歲男打BNT四肢無力　出現格林巴利症候群「獲35萬救濟金」

「最凶險胃癌」好發於年輕女生　醫曝：愛喝咖啡、不吃早餐是幫凶

弟弟長超普「歷任女友美又優秀」　全場驚見1點：屌打一堆人　

中華郵政祭最高53K招千人！209名碩士搬郵袋搶破頭　博士全軍覆沒

軟銀春訓基地賣大谷「天使」商品　洗球機很新奇

溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

2023賣出135萬輛新車！飛雅特連3年蟬聯Stellantis集團最暢銷品牌

這群人尼克到新加坡生活！　「小孩學費一學期30萬」分析5不同

快訊／台中太平區「百戶大停電」整片陷漆黑！民眾元宵慘困家中

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

台鋼雄鷹8投壓制兄弟僅被敲4安　林家鋐陽春砲、5比2獲勝

陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船　仔細錄影還丈量達30分鐘

會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

生活熱門新聞

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

2月底「超強運三星座」熬出頭！

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

半套店小姐一摸「直喊不對勁」　25歲男竟罹睪丸癌

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

弟弟長超普「歷任女友美」　全場驚見1點：屌打一堆人　

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

嫁給12年閨蜜的哥哥　「友情破裂」她心寒

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來

中華郵政祭最高53K招千人！209名碩士搬郵袋搶破頭　博士全軍覆沒

更多熱門

相關新聞

高雄也有蘇丹紅豬肉乾！200kg全下架

高雄也有蘇丹紅豬肉乾！200kg全下架

高雄也查到了！台中龍井區金安記食品廠所製產的「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」被查出所使用的紅辣椒原料檢出蘇丹色素三號。高雄市衛生局查出，高雄共有5家下游業者進貨193.8公斤，截至今(24日)中午12點30分共回收134包、80.2公斤，持續回收中。

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批！下游至少10業者

致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批！下游至少10業者

台南衛生局下架問題辣椒粉　主動稽查讓民眾食在安心

台南衛生局下架問題辣椒粉　主動稽查讓民眾食在安心

營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損

營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損

關鍵字：

蘇丹紅辣椒粉全聯福利中心台北市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

新莊賓士車暴衝！女外送員「頭破腳變形」慘死

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

2月底「超強運三星座」熬出頭！

和米可白戀愛ing！　孫綻默認戀情：是很聊得來的朋友

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」震撼一幕曝

陳珮甄爆遭作家H封鎖

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

瞬間畫面曝！賓士衝路邊外送員卡車底慘死

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面