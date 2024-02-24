菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

▲苗栗縣公布「鑫豪食品股份有限公司」的菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g）使用蘇丹紅辣椒粉。（圖／苗栗縣衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉影響擴大！苗栗縣鑫豪食品使用脫水辣椒粉混有蘇丹紅辣椒粉，且製成菜䔕餅與白胡椒棒，北市衛生局今（24）日晚間接獲通知後急追流向，確認銷往北市通路業者僅有「菜䔕餅（110g）」之規格，並販售予全聯福利中心，而全聯福利中心亦第一時間通知北市衛生局，已立即下架回收產品並清點數量中。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉被驗出含致癌物質蘇丹色素三號，目前全台衛生單位正在清查流向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣衛生局公布該縣「鑫豪食品股份有限公司」的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司之紅辣椒粉，確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符，且該公司製成產品為菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g/包）（有效日期：2024.08.02、08.15及08.23）及白胡椒棒（7g/個）（有效日期：2025.02.15及02.19）兩項產品。

北市衛生局接獲苗栗縣通知後，查上述兩項產品銷售通路之登記地位於台北市者，僅有「菜䔕餅（110g）」之規格販售予全聯福利中心，其中全聯福利中心亦第一時間通知北市衛生局，已立即下架回收「菜䔕餅（110g）」產品並清點數量中，北市衛生局亦要求全聯福利中心應張貼公告告知消費者相關訊息。

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲民眾若有購買上述產品請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業。