北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

▲任職北市府社會局劉姓女科員，因涉在市府門口與毒蟲交易大麻遭逮。（翻攝自臉書）

圖文／鏡周刊

本刊獨家踢爆蔣萬安市府女科員涉販毒今遭逮！知情人士向本刊說，涉案劉姓女科員今年30歲，在社會局老人福利科任職，有健身專長，不吝教同事們維持好體態，由於她身材姣好，還有刺青且經常穿著短裙，遭逮消息傳出，震驚市府。

本刊過濾劉女臉書發現，她經常在網路上分享運動健身技巧，其中還有不少教學影片，看得出是專業人士，堪稱斜槓健身達人。除了健身照片一籮筐，她也樂於分享優美體態照片，如今竟涉嫌販毒遭拘提，究竟她涉案程度如何，有待司法查明。

▲劉姓女科員長年健身，還曾在分享健身技巧。（翻攝自YouTube）

北檢在上月查出有毒蟲透過網路取得毒品，經過層層溯源追查發現有市府公務員涉嫌重大，立即布局指揮大安警分局搜索劉女辦公室、住家及男友住所搜出毒品，由於女科員在市府門口公然與毒蟲交易大麻，引發外界譁然。

由於市府成為販毒場所，連公務員都化身為毒販藏身其中，市長蔣萬安臉面無光，聞訊震怒，已下令全力配合檢調，即刻移送懲戒。

台北市政府副發言人郭音蘭表示，蔣萬安第一時間知悉此事並非常重視，下令全力配合檢調偵查、勿枉勿縱；如有違法，絕不寬貸護短並嚴懲嚴辦，也立即要求社會局即刻移送懲戒。

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