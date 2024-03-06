　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

任職北市府社會局劉姓女科員，因涉在市府門口與毒蟲交易大麻遭逮。（翻攝自臉書）

▲任職北市府社會局劉姓女科員，因涉在市府門口與毒蟲交易大麻遭逮。（翻攝自臉書）

圖文／鏡周刊

本刊獨家踢爆蔣萬安市府女科員涉販毒今遭逮！知情人士向本刊說，涉案劉姓女科員今年30歲，在社會局老人福利科任職，有健身專長，不吝教同事們維持好體態，由於她身材姣好，還有刺青且經常穿著短裙，遭逮消息傳出，震驚市府。

本刊過濾劉女臉書發現，她經常在網路上分享運動健身技巧，其中還有不少教學影片，看得出是專業人士，堪稱斜槓健身達人。除了健身照片一籮筐，她也樂於分享優美體態照片，如今竟涉嫌販毒遭拘提，究竟她涉案程度如何，有待司法查明。

任職北市府社會局劉姓女科員，因涉在市府門口與毒蟲交易大麻遭逮。（翻攝自臉書）

▲劉姓女科員長年健身，還曾在分享健身技巧。（翻攝自YouTube）

北檢在上月查出有毒蟲透過網路取得毒品，經過層層溯源追查發現有市府公務員涉嫌重大，立即布局指揮大安警分局搜索劉女辦公室、住家及男友住所搜出毒品，由於女科員在市府門口公然與毒蟲交易大麻，引發外界譁然。

由於市府成為販毒場所，連公務員都化身為毒販藏身其中，市長蔣萬安臉面無光，聞訊震怒，已下令全力配合檢調，即刻移送懲戒。

台北市政府副發言人郭音蘭表示，蔣萬安第一時間知悉此事並非常重視，下令全力配合檢調偵查、勿枉勿縱；如有違法，絕不寬貸護短並嚴懲嚴辦，也立即要求社會局即刻移送懲戒。

更多延伸閱讀

【獨家】北市府交易毒品漏餡　蔣萬安市府竟藏毒犯遭逮
女科員市府門前販毒　蔣萬安下令：一定嚴懲！社會局也回應了
法官侵犯女法官女書記官5人　二度遭移送監院創記錄

ET快訊
快訊／蘇丹紅風暴　全台已6縣市學校「禁用辣椒粉」！2縣市不跟
國民機車大戰再起！光陽「均一價49800」突襲　各路對手接招
蔡阿嘎頻道開箱洗泰國浴！　遭質疑「小孩不宜看」
百萬網紅表演拖拉機特技　瞬間遭爆頭慘死
快訊／北市也要禁！　3月底前營養午餐禁用辣椒粉、咖哩調味品
快訊／巨大天坑吞沒貨車　疑大樓地基施工造成塌陷！
快訊／曾豪駒接受中職推薦接12強教頭
快訊／北市府女科員販毒　和男友同聲：只是自用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

不斷更新／蘇丹紅風暴　全台6縣市學校「禁用辣椒粉」、2縣市不跟進

「倒楣體質」衰事總會找上門？　命理師教4招「自造好運」

北韓官方刪除「和平統一」　金正恩公開出席軍事活動增3倍

桃園市營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉　3個月後將再評估是否解除

第40屆巴拿馬國際商展　台灣館拓展拉美市場

快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

軍醫之光！　林耕民獲國軍首位世界3心臟學會院士

捷迅龍年電商新客戶訂單在手　加大力道衝刺業績

韓國人氣夢幻藝術家林率智來台！《Midnight》個展奇幻兔子現身

中職調整登錄人數　例行賽、季後賽都有新規定

韓妞到北車送物資給街友　感觸深落淚：心裡很溫暖

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒全被拍

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

獨／5億高中生案夏男出庭穿同件衣　警大教授解析

即／陸軍下士陳屍集集攔河堰　頸部有多處刀傷

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

更多熱門

相關新聞

即／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

即／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

台北市政府社會局劉姓女科員，涉嫌與毒蟲周姓男友合作，販賣二級毒品大麻，周男取得毒品後，再由劉女約買家到市府內，在開放民眾洽公的地點交易，今(6)日下午近6時雙雙遭上銬，從大安分局移送北檢。

快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒全被拍

快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒全被拍

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

惡劣！女刺青師注射毒品過量昏迷　遭毒蟲丟包致死

惡劣！女刺青師注射毒品過量昏迷　遭毒蟲丟包致死

關鍵字：

北市府毒蟲健身販毒大麻

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面