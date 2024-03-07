520去留長官決定？　唐鳳還沒收到通知：自豪「外界肯定防詐」

▲數發部長唐鳳今天到交通委員會進行業務報告。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統當選人賴清德將在5月20日就職，賴政府內閣組成獲得高度關注。對於自身去留議題，數位發展部長唐鳳今（7）上午受訪說，目前並沒有收到長官的決定；至於今日親赴立法院進行業務報告被黨內解讀「期末考」意味濃厚，唐說，今天應該是期初，最近看到大家對於數發部防詐「已經有很多的肯定」。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳報告業務概況，並備質詢。

對於外界解讀唐鳳今天赴立法院備詢，有「期末考」意味，唐鳳今天會前受訪說，今天是數發部在交通委員會第一次報告，應該是「期初」，其實最近有看到大家對於數發部防詐上，「已經有很多的肯定」，包含數發部主責的電商，已經連續5個月沒有在165變成高風險的賣場，但也了解大家對數發部有更多的期待。

唐鳳並指，Facebook還列在165的高風險賣場裡面，它是屬於網絡的廣告平台業，因此數發部也主動跟經濟部說，是不是就把目的事業主管機關交給數發部，用《電子簽章法》等方式來加強對投資廣告的身份認證，目前已經獲得經濟部初步同意，所以很希望立委們能支持《電子簽章法》等修法。

媒體詢問，唐鳳日前應詢說「由長官決定去留」，現在有與長官聊過了嗎？唐鳳表示，當時他完整的話是說，現在是看守內閣期間，政務官的去留當然是由長官來決定，「目前我並沒有收到長官的決定」。

另對日前拜訪民眾黨立委黃珊珊，唐鳳說明，近期拜訪關心《電子簽章法》修法、交通委員會的立委們，大家關注在網路上面，尤其現在很容易透過AI換臉假冒證件，也看到各黨派的立委都很支持《電子簽章法》修法的方向。

此外，針對今天應邀進行「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」專題報告，唐鳳表示，維持資安聯防是非常重要的事情，不只我方派人出去參加演訓，也有18個國家的朋友到台灣來進行實際的紅藍演練，這樣未來碰到資安事件，大家才知道如何跨國彼此協助。