　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

520去留長官決定？　唐鳳還沒收到通知：自豪「外界肯定防詐」

▲▼數發部長唐鳳。（圖／記者呂晏慈攝）

▲數發部長唐鳳今天到交通委員會進行業務報告。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統當選人賴清德將在5月20日就職，賴政府內閣組成獲得高度關注。對於自身去留議題，數位發展部長唐鳳今（7）上午受訪說，目前並沒有收到長官的決定；至於今日親赴立法院進行業務報告被黨內解讀「期末考」意味濃厚，唐說，今天應該是期初，最近看到大家對於數發部防詐「已經有很多的肯定」。

立法院交通委員會今天邀請唐鳳報告業務概況，並備質詢。

對於外界解讀唐鳳今天赴立法院備詢，有「期末考」意味，唐鳳今天會前受訪說，今天是數發部在交通委員會第一次報告，應該是「期初」，其實最近有看到大家對於數發部防詐上，「已經有很多的肯定」，包含數發部主責的電商，已經連續5個月沒有在165變成高風險的賣場，但也了解大家對數發部有更多的期待。

唐鳳並指，Facebook還列在165的高風險賣場裡面，它是屬於網絡的廣告平台業，因此數發部也主動跟經濟部說，是不是就把目的事業主管機關交給數發部，用《電子簽章法》等方式來加強對投資廣告的身份認證，目前已經獲得經濟部初步同意，所以很希望立委們能支持《電子簽章法》等修法。

媒體詢問，唐鳳日前應詢說「由長官決定去留」，現在有與長官聊過了嗎？唐鳳表示，當時他完整的話是說，現在是看守內閣期間，政務官的去留當然是由長官來決定，「目前我並沒有收到長官的決定」。

另對日前拜訪民眾黨立委黃珊珊，唐鳳說明，近期拜訪關心《電子簽章法》修法、交通委員會的立委們，大家關注在網路上面，尤其現在很容易透過AI換臉假冒證件，也看到各黨派的立委都很支持《電子簽章法》修法的方向。

此外，針對今天應邀進行「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」專題報告，唐鳳表示，維持資安聯防是非常重要的事情，不只我方派人出去參加演訓，也有18個國家的朋友到台灣來進行實際的紅藍演練，這樣未來碰到資安事件，大家才知道如何跨國彼此協助。

ET快訊
驚悚畫面曝！台南巨大天坑吞沒貨車　工人嚇壞衝出
何如芸兒喊「媽媽，我不要妳死」！　每晚設鬧鐘提醒
取消掛號費上限！薛瑞元提3點力挺：醫院不會大力哄抬
明最冷！　下波「全台雨更大」
快訊／抓到了！朝黑絲妹潑臭酸水　北捷變態男落網
快訊／台積電飆漲21元衝756新高！　指數站上19730破紀
離譜畫面曝！　礁溪街頭狂飆「1死3傷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林國成喊「我幫唐鳳平反」　唐鳳認有政治壓力：感謝《自由時報》

引印度移工忽略長遠規劃　李彥秀批許銘春：把自己當移民署署長

提總統二輪投票制惹議　翁曉玲：鼓勵在野整合促聯合政府

520去留長官決定？　唐鳳還沒收到通知：自豪「外界肯定防詐」

掰了黃復興黨部　郭正亮預測「她」選黨主席：一定贏

臉書IG當機2小時！白議員向消保官抗議「要Meta提回饋補償措施」

經部：過去2年電價合計調幅19.4%　CPI低於韓、法

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍「輸不起」：沒過半仍是最大共識

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

基隆傳出連署罷免　議長童子瑋：罷免不應淪為報復工具

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

林國成喊「我幫唐鳳平反」　唐鳳認有政治壓力：感謝《自由時報》

引印度移工忽略長遠規劃　李彥秀批許銘春：把自己當移民署署長

提總統二輪投票制惹議　翁曉玲：鼓勵在野整合促聯合政府

520去留長官決定？　唐鳳還沒收到通知：自豪「外界肯定防詐」

掰了黃復興黨部　郭正亮預測「她」選黨主席：一定贏

臉書IG當機2小時！白議員向消保官抗議「要Meta提回饋補償措施」

經部：過去2年電價合計調幅19.4%　CPI低於韓、法

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍「輸不起」：沒過半仍是最大共識

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

基隆傳出連署罷免　議長童子瑋：罷免不應淪為報復工具

林國成喊「我幫唐鳳平反」　唐鳳認有政治壓力：感謝《自由時報》

陶晶瑩「看演唱會最怕旁邊有鐵粉」！應援：到底聽誰唱 網2派掀戰

遊戲股大方配息　智冠衝漲停、鈊象擠身千金股

驚悚畫面曝！台南巨大天坑吞沒小貨車　工人嚇壞急衝出擋車

引印度移工忽略長遠規劃　李彥秀批許銘春：把自己當移民署署長

保力溪發現穿山甲洞穴　林業署籲清明節不要點火整理墓地

蘇丹紅風暴延燒！雲林校園即日起暫停使用辣椒粉、咖哩粉

逾10縣市營養午餐禁用辣椒粉　國教署：各縣市自行評估

何如芸兒突喊「媽媽，我不要妳死」！　每晚跨海設鬧鐘要她吃藥

林昱珉新秀排名第四被看好大聯盟中段輪值　鄧愷威滑球獲好評

虎斑貓鑽塑膠袋狂吃香菜　奴才見埋頭模樣：貪吃貓

政治熱門新聞

郭正亮預測盧秀燕選黨主席：一定贏

臉書IG當機2小時！議員要Meta提回饋補償措施

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

陸船翻覆案立院攻防　 黃揚明分析： 藍白中了管碧玲的計

選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍營「輸不起」

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

經部：過去2年電價合計調幅19.4%　CPI低於韓、法

傳罷免聲音　基議長童子瑋：勿淪報復工具

新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人

快訊／30歲女科員販毒　蔣萬安怒了

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

快訊／蔣萬安遇「大麻煩」　科員在市府販毒

民進黨不分區認養責任區　佈局出爐

更多熱門

相關新聞

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

「8年超過2.2兆回台投資」　蔡英文：為台灣創造14萬工作機會

總統蔡英文5日接見第17屆「國家卓越成就獎」、第8屆「國家傑出執行長獎」、第2屆「國家非營利組織總經理獎」、2023「國家傑出總經理獎」暨第41屆「國家傑出經理獎」得獎人時表示，過去8年，推動產業轉型升級來厚植國力、強化韌性。目前「投資台灣三大方案」也帶動上千家廠商、超過2.2兆元資金回台投資，為台灣創造超過14萬個工作機會。

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

陸2024軍費達台灣12倍 1.6655兆元人民幣增幅7.2％

周四專報變「期末考」？　召委：唐鳳主動想儘早來

周四專報變「期末考」？　召委：唐鳳主動想儘早來

《電子簽章法》22年沒修法！　藍委喊話：智慧政府不該只是口號

《電子簽章法》22年沒修法！　藍委喊話：智慧政府不該只是口號

謝國樑掛看板　綠：把市民納稅錢變禁臠

謝國樑掛看板　綠：把市民納稅錢變禁臠

關鍵字：

政府數位發展部交通委員會電子簽章法資安聯防

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

女同事能力強被裁員　工程師曝關鍵

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

火燒「雙北電器商」　遭爆逼死二寶媽

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面