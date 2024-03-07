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老闆聚會「每個都愛裝窮」　原因秒懂！PTT點名3類人：才愛炫富

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲有錢人對於財產都頗為低調。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼中階的有錢人都愛裝窮？」一名網友驚呼，看過好幾位老闆們聚在一起，令原PO感到詫異的是，他們明明豪宅一間比一間大，卻各個哭窮裝窮，讓原PO百思不得其解。文章曝光後，網友一語道破真相，「因為見識過真有錢人，他們有自知之明」；另點名3類人，反而是真窮卻愛炫富。

一名網友在PTT表示，雖然財不露白，但經原PO觀察一番，發現很多中階有錢人，像是中小型企業老闆們，聚在一起的時候都很愛「哭窮裝窮」，但明明各個房子一棟比一棟還大，甚至開豪車，每年也帶著妻小去歐洲度假。

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對於有錢人卻，原PO感到非常困惑，「為什麼蠻有錢的人卻還愛裝窮？」

底下網友熱議，「低調賺錢才能長久，炫富的通常是騙子」、「他們的二代超愛花錢的好嗎」、「那種好幾家金店面的，每天騎破機車出門收租」、「怕人來借錢啊，傻傻的」、「怕被人家借錢或綁架吧，低調的好」、「何止中階！你要不要看看比爾蓋茲跟祖克柏平常穿啥」。

也有鄉民突破盲點分析，「因為見識過真有錢人，他們有自知之明」、「比上不足 比下有餘啊」、「真的...看過真的有錢人，你自然會很省」、「你到中階的時候就會見識到真正高階」、「他們周邊更多更有錢的，所以當然覺得自己窮」。

最後網友點名3類人，不是有錢人卻又愛炫富，「暴發戶才愛展現自己有錢」、「治安那麼差，現在會炫富的只剩詐騙犯8+9」、「窮人有啥樣？貸款開名車」。

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