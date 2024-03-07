美國軍官「誠實」跨海送生日禮物　高雄婦急付5萬關稅險遭詐

▲朋友跨海送生日禮物！高雄女收5萬元關稅簡訊，差點上當被騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名69歲的徐姓女子在網路認識一名美國華僑男子，由於她近日生日就要到來，該名網友稱買了手機、衣服寄來台灣當作她的生日禮物，沒想到徐女因此收到關稅5萬元的簡訊，需要匯款才能到禮物。徐女前往郵局要匯款時，行員機警發現有異報警，才化解這場詐騙危機。

鹽埕警分局建國四路派出所副所長梁世鴻、警員曾靖娟，5日12時05分許時接獲鹽埕區府北路郵局通報，稱有一名女子欲匯款至海外帳戶疑似遭詐騙，員警獲報後立即前往了解。

經了解，69歲徐姓女子兩年前在臉書認識一名自稱「誠實」的美國華僑男子，並在非洲南蘇丹擔任軍官，但兩人認識至今僅用通訊軟體聊天。

▲詐團成員假借送生日禮物，進行詐騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

近日網友「誠實」以女子生日將近為由，買衣服及手機當生日禮物運到台灣，徐女隨後接獲自稱送貨員的簡訊，表示要匯款新台幣五萬元海關稅至指定帳戶，禮物才能抵達台灣。

徐女則回覆身上沒有新台幣五萬元，網友「誠實」則說，匯款新台幣500元也可以順利通關，女子不疑有他而前往郵局臨櫃匯款，所幸郵局行員發現該帳戶為海外帳戶，覺得有異而通知員警到場。

▲郵局行員察覺有異報警，順利攔阻女子遭到詐騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警向徐女分析，對方前後要求的海關稅落差過高，且匯款帳戶在泰國並非國內銀行，顯為詐騙手法。徐女聽聞後才恍然大悟，打消匯款念頭，對於員警及行員的熱心感激萬分。