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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

譙唐鳳管抖音「看不到效果」　林俊憲：台灣青少年會被抖音害死

▲▼立法院交通委員會 唐鳳業務報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數發部長唐鳳今天指出抖音（TikTok）已被界定為「危害產品」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林俊憲今（7日）上午在立法院交通委員會質詢時關切，TikTok（抖音國際版）嚴重傷害台灣的民主，還成為詐騙、賣假貨、槍枝、毒品、兒少色情的主要來源，「現在台灣很多青少年會被抖音害死」，他們去霸凌同學後拍影片上傳，都是學抖音的。對此數發部長唐鳳允諾說，抖音已被界定為「危害產品」，無論是作為廣告平台或危害產品，都會來處理。

立法院交通委員會今天上午邀請唐鳳進行業務報告。林俊憲質詢時指出，今年總統大選後有指控「做票」的假訊息在TikTok上大肆流傳，非常嚴重，中選會通報有用嗎？這件事情很嚴重，造成民眾質疑選舉結果、社會對立，嚴重傷害到台灣的民主，「抖音（TikTok）有負起他的責任嗎？」唐鳳回應，要強調的是，TikTok不是普通的廣告平台，它已被界定為「危害產品」，意指境外敵對勢力可能可以實質控制的產品。

林俊憲追問，數發部有辦法管理抖音（TikTok）嗎？社會關心詐騙議題，而詐騙最主要的來源已經不是Facebook，是在抖音上，賣假貨、賣毒品、賣槍枝，甚至一些色情，尤其很嚴重的兒少色情，都在抖音上面，還有校園霸凌也是從抖音開始的，「現在台灣很多青少年會被抖音害死」，他們去霸凌同學後拍影片上傳，都是學抖音的。

林俊憲補充，台灣也發生過，2、3個屁孩把大型的超商燒掉，在筆錄裡面供稱「學抖音的」。唐鳳則說，大型的網路廣告平台當然要被納管，數發部主動向經濟部表示，是否能夠交給數發部管，此外，《資通安全管理法》也會管危害產品的部分。

林俊憲表示，他認為，抖音（TikTok）傷害的其實不是政治，而是對於教育，尤其是對小孩、未成年的青少年傷害非常大。唐鳳允諾說，無論是作為廣告平台，或者作為危害產品，數發部都會來處理。林俊憲批評，「我們看不到效果啦」，希望能夠看到一定的成效，現在大家對數發部最不滿就是這樣子，好像台灣成為一個「沒有政府、法律」的地方。

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