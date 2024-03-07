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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新住民立委指「民進黨較親中」　外配不像陸配「有陸委會專門協助」

▲▼新住民立委麥玉珍質詢陸委會主委邱太三。（圖／翻攝國會直播）

▲麥玉珍質詢邱太三。（圖／翻攝國會直播）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨、民眾黨擬修法將陸配入籍年限比照外配，從6年縮短至4年，引起各界熱議。民眾黨籍新住民立委麥玉珍7日在立院質詢陸委會主委邱太三時表示，社會觀點認為民進黨最照顧外配，但陸配有專門的部門陸委會在爭取權利，外配卻沒有，把雙方規定拿出來檢視，也是陸配優惠比較多，「所以你們比較親中，不是我們！」

麥玉珍7日在立法院內政委員會質詢邱太三，詢問陸配與外配的權益到底哪個比較好。對此，邱太三回應，陸配權益問題涉及面向太廣，從憲政層次看，憲法增修條文第11條，兩岸人民的定位「既不是本國人，也不是外國人」，把大陸人士在兩岸條例上做了特殊的處理，所以陸配與外配的權益是各有多少、各有利弊。

邱太三也坦言，事實上，陸配入籍年限縮短的議題，陸委會101年、105年就有提出方案，但在立法院還是有諸多意見。

麥玉珍表示，2016年總統大選時，就有在吵6年改4年的議題，事實上陸配是4年可以辦歸化，6年拿到身分證；外配是住滿3年，辦理的過程中還要放棄國籍，放棄國籍的時間是1年，又在台灣要住滿1年不能回去，如果回去的話，又要再等1年，所以很多人因為這樣變成無國籍，沒辦法恢復國籍，又沒辦法拿台灣身分證，後來才修改，「所以我們要的是一致，大家都是嫁過來的！」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱太三回應，外配的問題是在國籍法裡面規定的，是內政部主掌的，所以要跨部會去檢視各自的要求是什麼。

麥玉珍指出，每次選舉之前，大家都會拿這些議題出來當工具，把新住民們拉過來又拉過去的分裂，這對外配與陸配都是傷害，「陸配有一個專門的部門陸委會在爭取權利，但是我們外配沒有一個部門去協助，那是不是要有一個新住民委員會呢？這樣子是不是才是公平？讓大家權利一樣，平等、便民，但是現在一點都不便啊，選舉才說照顧陸配、照顧外配，平常權利又不平等，福利又不平等。」

麥玉珍進一步表示，整個社會觀點是說「民進黨最照顧外配」，但是把陸配、外配的規定拿出來檢視，事實上是最照顧陸配，「所以你們比較親中，不是我們比較親中！」

麥玉珍強調，「我們嫁來台灣都是為了家庭，每一個女人都是為了不同『姓』的在服務，為了我們的小孩，但是你們為了這些分類，一直為了這些事情吵！」

▼民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

根據陸委會7日提交給立法院內政委員會的報告，陸委會長期關懷陸配在台生活情形，協助其融入台灣社會及民主法治體制，由於陸籍與外籍人士身分轉換，在台灣社會面對境外人口移入議題上，經由社會長期調適，已建立分由不同法令規範，並形成常態處理程序，任何現狀的調整均須綜合考量各種政策因素及社會共識，「本會將檢視陸配相關法規及權益，持續蒐整社會各界意見，並由相關機關做整體性評估。」

麥玉珍1973年出生於越南同奈省，1994年隨台灣丈夫赴彰化定居，遭到多次家暴，於婚後第8年離婚。麥玉珍後來在警局、社會局擔任越南口譯，並成立新住民相關的協會，長期為新住民爭取權益。

2023年11月，麥玉珍被列入民眾黨不分區立委名單第5順位，她的財產申報表一片空白，沒有任何房地產、汽車、存款、投資。

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