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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱太三：單方面開放赴陸團　將造成兩岸觀光龐大逆差

▲▼內政委員會 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三6日赴立法院內政委員會，就赴陸旅遊團停招一事報告並備質詢，他表示，會作這樣的規劃，是考量疫前兩岸觀光消費已出現逆差，我方如單方面開放台灣團赴陸，必造成龐大逆差。不過，邱太三也強調，若對岸願意釋出善意，我方也不排除提早進行適當調整。

邱太三提到，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」去年7月1日公告廢止後，行政院跨部會主動研商「恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規劃」，並由陸委會會同交通部於去年8月24日對外公布，依「對等原則」處理恢復兩岸團體旅遊事項。

邱太三指出，上述規劃我方已釋出善意，在政策上調整為只要陸方開放陸客旅行團來台，我方將同步開放旅行社組團赴陸，會作這樣的規劃，主要是考量疫前108年兩岸觀光消費已出現逆差66億元，估計陸客來台計消費739億元，國人赴陸消費達805億元。

▲▼內政委員會 陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

邱太三進一步提到，現階段在陸方未同意開放陸方團客來台前，若我方單方面開放台灣團客前往，必然造成龐大逆差，並嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展，所以，交通部基於「發展觀光條例」相關規定（包括第53條第1項），考量國家的整體利益，以雙向交流作為恢復兩岸團體旅遊的前提。

邱太三說，去年交通部原本規劃在今年春節前宣布恢復旅行社組團赴陸的具體內容，但因大陸至今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503 等航路運行方式等，考量整體情勢不利我國家利益，以及陸方「反間諜法」造成國人赴陸人身安全風險增加，卻無有效機制可予處理等因素，交通部因此宣布恢復旅行業組團赴陸旅遊的作業暫難執行。

不過，邱太三也強調，關於兩岸團體旅遊之後續推動，若對岸願釋出善意，兩岸氣氛朝向良性發展，我方不排除提早進行適當調整，「政府歡迎兩岸『對等』開放觀光，而非我單方面解禁，關鍵是兩岸同時做出開放。」

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