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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少

▲▼0306立法院內政委員會,委員進行協調。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲內政委員會的立委進行協調。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會、交通部6日赴立法院內政委員會就赴陸團停招一事進行專題報告，國民黨籍立委徐欣瑩批評，兩個部會直到開會前一天的中午、下班前才將報告送到立委辦公室，速度太慢，而且報告的字體越來越大、頁數越來越少，內容也越來越空泛。

徐欣瑩在程序發言時表示，陸委會的報告在開會前一天的中午才送到，交通部的報告更是到了前一天的下班前才送到，速度太慢，「隔天一早我就要開會，你前一天下班前才送來，是逼委員全部要把行程排開，來讀你的報告嗎？」

徐欣瑩更批評，不只送報告的時間慢，行政部門報告的字體還越放越大、行距越來越寬、頁數越來越少，內容更是越來越空泛。

徐欣瑩也建議，未來周三的專題報告，行政部門應在周一的中午前送達，周四的應在周二中午前送達，讓立委有充分時間了解行政機關要報告的內容。對此，內政委員會的委員們進行協調後決定，先請各部門「儘早」送報告，觀察一周，再決定是否將繳交的期限提前。

▼陸委會專案報告。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於「赴陸團停招」一事，徐欣瑩在質詢邱太三時表示，陸委會要與大陸溝通，要去邀請陸客團來台，想辦法賺大陸的錢，M503也一樣，要去跟大陸溝通，「為什麼馬政府時代就OK？談一談，大陸就取消了，是不是代表國民黨執政比民進黨執政能夠有效的溝通，能夠為民眾帶來權益。」

徐欣瑩更指出，「你講有溝通，但對方還是沒辦法，就是顯示出，你就是沒辦法！」

徐欣瑩還說，陸委會稱對岸的「反間諜法」也是赴陸團停招的原因之一，但「反間諜法」早在7月就生效了，政府卻在8月宣布開放赴陸團，「奇怪了？你那時沒發現反間諜法生效了，現在才說是什麼邏輯？神邏輯啊？自相矛盾，全部都是你在說！」

徐欣瑩更強調，民進黨執政「想做什麼就做什麼」，政策反覆，又講開放赴陸團會損害國家利益，太含糊了。

邱太三在徐欣瑩發言時多次開口想回答，但都被徐欣瑩以「沒有要你回答」打斷，直到終於獲准發言時，他忍不住表達不滿，「我們能不能雙方『即問即答』？這是立法院職權行使法的規定，立法院長韓國瑜也講過，雙方是共用時間，我們尊重委員您有三分之二，那我總該有三分之一吧？」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政委員會 陸委會主委邱太三答詢 赴陸旅遊團停招相關。（圖／記者屠惠剛攝）

見雙方都越來越低動，內政委員會召委高金素梅打斷了兩人，並告訴邱太三，「基於尊重的原則，若委員沒有請您回答時，他一定會給您時間回答，如果不給的話，我們也是來跟他溝通。」

邱太三隨後針對徐欣瑩有關「反間諜法」的提問表示，任何一個法治國家都知道，立法之後會有施行細則，到底會怎樣操作，「去年反間諜法制定之後，才開始陸續有國人遭到逮捕，所以我們就是在觀察對方怎麼執行，對國人的侵害風險有多少，經過半年多的觀察，發現風險提高。」

邱太三更強調，「若單方面開放赴陸團，讓對岸賺了800多億元，那我們國內的觀光業者要賺哪裡？」而對於徐欣瑩批評我方不與對岸溝通，邱太三則回應，「雙方海旅會、台旅會都表達過，也讓他們的踩線團來台灣了！」

▼國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

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