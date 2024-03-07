翻船案泉州市長開罵　邱太三：沒什麼好評論「對方省長也沒回答」

記者蔡紹堅／台北報導

漁船翻覆事件談判破局，正在北京參加兩會的泉州市長蔡戰勝6日痛批，台灣當局對大陸漁船進行暴力，他們極其憤慨。對此，陸委會主委邱太三表示，他沒什麼好評論的，對方的省委書記、省長也都沒有回答。

泉州市長蔡戰勝6日下午在出席人大會議福建代表團全體會議時接受媒體訪問，在談到漁船翻覆事件時說，「台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行徑表示極其憤慨。」

邱太三7日天上午赴立法院內政委員會進行業務報告，被媒體問及蔡戰勝的相關說法時回應，「我沒什麼好評論的，我想他們的省委書記、省長也都沒有回答。」

對於「撞船」事件會否繼續與對岸溝通，邱太三指出，「我們是一個法治國家，有機關可以取代檢察官來認定嗎？」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



至於赴陸團的解禁的問題，邱太三說，他沒有什麼意見，這要由交通部來決定。他更強調，陸客要到台灣來，是在兩岸關係條例內，但是團客要到大陸，則是交通部職掌，「這是別人的職掌，我不可以越俎代庖，涉及到兩岸政策的統合協調，最後才會由相關單位做確認，在他們還沒提出來之前，我們沒有辦法表示任何意見。」

大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，其中兩岸部分不像去年有提及「和平統一」，引起各界擔憂，但中共總書記習近平6日下團組時，卻又提到了「共推祖國和平統一」。

對此，邱太三表示，很多人看到一個差異，就想要趕快去做解讀，但是大家要知道中共的體制，有很多政策的執行、詮釋都有其儀軌、機制，「對我們來講，必須搜集各方多一點的資料，才能做比較好的研判，沒辦法貿然做斷定。」

▼泉州市長蔡戰勝。（圖／記者蔡儀潔攝）

