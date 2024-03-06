陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

▲李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在兩岸的部分今年未提及「和平統一」，令外界擔憂是否影響台海和平。對此，陸委會主委邱太三6日表示，他們不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，「會理解一下是不是跟過去一樣，但現在還沒有辦法下論斷。」

邱太三6日赴立法院內政委員會就「赴陸團停招」進行專題報告及備質詢。立委高金素梅質詢邱太三時詢問，「李強去年曾說和平統一，今年只提統一，和平這兩個字卻消失了，是不是代表對台灣的態度更強硬？」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



邱太三回應，回顧比較長的歷史來看，民進黨執政的時候，都以反獨做優先，國民黨執政的時候，就希望統一做優先，在這兩個裡面，做主軸上的區分，我們也來理解一下，是不是跟過去一樣，或是有特別的用意，現在沒有辦法下論斷。

高金素梅認為，陸委會沒有就時事作因應，現在兩岸惡意螺旋持續升高，非常嚴重不是好事，政府是全民的政府，有責任要降低危機。邱太三則回應，「我們都在努力當中。」

立委張宏陸也在質詢時詢問了相關問題，邱太三進一步指出，他們不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，報告中還有其他涉及台灣的部分，以及與中國大陸內部社會經濟問題的聯動等，也將會同相關單位研究，「若外界有所關注，陸委會在例行記者會中也會做比較完整的說明。」