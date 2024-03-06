　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

▲李強進行政府工作報告。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在兩岸的部分今年未提及「和平統一」，令外界擔憂是否影響台海和平。對此，陸委會主委邱太三6日表示，他們不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，「會理解一下是不是跟過去一樣，但現在還沒有辦法下論斷。」

邱太三6日赴立法院內政委員會就「赴陸團停招」進行專題報告及備質詢。立委高金素梅質詢邱太三時詢問，「李強去年曾說和平統一，今年只提統一，和平這兩個字卻消失了，是不是代表對台灣的態度更強硬？」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政委員會 陸委會主委邱太三答詢 赴陸旅遊團停招相關。（圖／記者屠惠剛攝）

邱太三回應，回顧比較長的歷史來看，民進黨執政的時候，都以反獨做優先，國民黨執政的時候，就希望統一做優先，在這兩個裡面，做主軸上的區分，我們也來理解一下，是不是跟過去一樣，或是有特別的用意，現在沒有辦法下論斷。

高金素梅認為，陸委會沒有就時事作因應，現在兩岸惡意螺旋持續升高，非常嚴重不是好事，政府是全民的政府，有責任要降低危機。邱太三則回應，「我們都在努力當中。」

立委張宏陸也在質詢時詢問了相關問題，邱太三進一步指出，他們不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，報告中還有其他涉及台灣的部分，以及與中國大陸內部社會經濟問題的聯動等，也將會同相關單位研究，「若外界有所關注，陸委會在例行記者會中也會做比較完整的說明。」

▲▼大陸國務院總理李強在兩會人大會議上進行政府工作報告。（圖／路透社）

ET快訊
人妻找男公關歡唱　老公闖入反遭捅破心臟慘死
主管露鳥問「用嘴還是手」：我有辦法幫妳轉正職
全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝
不抽菸少煮菜！女「咳一個多月」　已是肺癌末期
獨／統促男黑歷史曝！　上次也在錢櫃打人
4寶媽網紅「疑離婚」　突PO單身宣言
小彬彬錄影聊跨國戀「2天後離婚」　幕後人員錯愕：都還沒播
快訊／台股超派！站上19500新高　台積電翻紅帶頭衝
寇乃馨演講痛哭當年遭悔婚　當事人不忍跳出來反擊
LIVE／混戰影片曝！修杰楷王柏傑與竹聯幫互毆　掛號費飆漲最

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少

朱立倫砍黃復興黨部　「軍系」議員應曉薇：即使整併也永不凋零

創史上首例！退輔會今年將訪歐洲　馮世寬擬派「副主委」訪問

婦女節到來！蔣萬安送愛妻「不用育嬰假」　預言將被3兒「三打一」

朱立倫裁撤黃復興黨部　蔣萬安「正面看待」：一定會傾聽基層聲音

金廈翻船案恐成軍事衝突導火線？　蔡正元分析：大陸不會動武

推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大：不要復聘「狼師」

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少

朱立倫砍黃復興黨部　「軍系」議員應曉薇：即使整併也永不凋零

創史上首例！退輔會今年將訪歐洲　馮世寬擬派「副主委」訪問

婦女節到來！蔣萬安送愛妻「不用育嬰假」　預言將被3兒「三打一」

朱立倫裁撤黃復興黨部　蔣萬安「正面看待」：一定會傾聽基層聲音

金廈翻船案恐成軍事衝突導火線？　蔡正元分析：大陸不會動武

推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大：不要復聘「狼師」

史上第3位！唐西奇連4場30分大三元　獨行俠卻6戰5敗變老八

醫示警：腸病毒要開始流行了！「有學校停課」　小心重症5徵兆

FB當機…演藝圈「以為要失業」集體崩潰！　她嚇瘋：整個人瞬間清醒

家中藏百萬元紅包+滿滿洋酒　前高市建管副處長涉貪最新判決曝

「竹北8坪套房2萬」女OL罵貪心　比台北還貴！網傻：房東還不給租

丁學文／全球股市能爬得比天高？　科技發展非唯一變數

台積電以外最重要企業！　謝金河點名「聯發科今年當令」

緯軟去年每股賺8.49元　擬配息5元、殖利率3.41%

路邊撞見「四臣湯」忍不住笑了　一查Google震驚：老闆有文化

桃園社區暗夜下磁磚雨害2車變肉砧！　幸無人受傷、桃警封鎖社區出入口

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

勞動節有望全國統一放假？　人事長：內政部將召開跨部會會議

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

蕭美琴推限量戰貓幣！霸氣外觀曝光

柯文哲喊N+1拓展席次！前幕僚揭3問題

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

近4千萬沒追回　林楚茵曝共諜退將恐脫產

要打管媽先做足功課！陳學聖：她是打過柱姐巴掌的人

朱立倫啟動組織改造！「大刀」裁撤黃復興黨部　最快明送中常會

藍綠都收到恐嚇信　沈富雄曝凶手目的

朱立倫刀砍黃復興　洪秀柱喊慎重處理：別把同志付出視為當然

黃復興黨部將走入歷史　今送中常會

台大名醫涉迷姦女業務　范雲：不要復聘！

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

更多熱門

相關新聞

邱太三：單方面開放赴陸團將造成觀光逆差

邱太三：單方面開放赴陸團將造成觀光逆差

陸委會主委邱太三6日赴立法院內政委員會，就赴陸旅遊團停招一事報告並備質詢，他表示，會作這樣的規劃，是考量疫前兩岸觀光消費已出現逆差，我方如單方面開放台灣團赴陸，必造成龐大逆差。不過，邱太三也強調，若對岸願意釋出善意，我方也不排除提早進行適當調整。

馮世寬嗆記者　被問中國兩會「不要懷疑國家」

馮世寬嗆記者　被問中國兩會「不要懷疑國家」

李強人大報告　刪除「和平統一」一詞

李強人大報告　刪除「和平統一」一詞

分析：李強涉台報告「緊跟黨腳步」

分析：李強涉台報告「緊跟黨腳步」

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心

關鍵字：

李強政府工作報和平統一陸委會邱太三

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

快訊／王柏傑發文首回應！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面