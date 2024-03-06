微笑台灣創意教案　新北獲獎10件全國第一

▲獲2023「微笑台灣創意教案」參獎學校代表於市政會議獻獎。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

天下雜誌辦理2023「微笑台灣創意教案」強調讓孩子們認識腳下的這片土地，同時也為在地國際永續教育奠定最堅實的基礎，在全臺116件教案中，挑選出53件創意教案，新北市共獲得企業特別獎3件、貳獎1件、參獎2件、佳作4件，獲獎數10件，全國第一。今（6日）獲獎學校於市政會議獻獎，分享榮耀與喜悅。

侯友宜呼籲，讓臺灣甚至世界變得更好，是每一個人價值的所在，肯定老師在教學上的創新與用心，不只帶著孩子透過永續的眼光看世界，更是教會孩子面對未來的各種挑戰。

明德高中榮獲「企業特別獎」，該校老師楊嵐雅表示，方案「河、合、和~三河匯聚永續共生」強調從在地環境出發，以3條河匯流之處的三峽做為實踐場域，探討居住於流域下游段的人群，如何利用「河」流的地形特色，選擇聚落地點與社會發展；在發展生活過程，如何進行跨區「合」作的水資源利用；在環境變遷下，面對高衝擊性的自然災害時，該如何與河流「和」諧共生，讓學生從探究到自主學習，增進與生活經驗的連結。

▲獲2023「微笑台灣創意教案」佳作學校代表於市政會議獻獎。

永平高中以「藝術策展實務」獲全國貳獎，何竹君老師表示，這是永平高中美術資優班的校訂必修課程。每一年的藝術策展成果集結成影音資料庫，讓未來的學習者能在超越時空限制，在過去的經驗基礎上受益。課程亮點在於走入社區，拉起了一起生活的人群，媒合了專業資源，精神本質在於探索社區內藝術教育、策展實踐和永續發展的交叉點，提供社區為基礎的當代藝術教育方法和教學法。

坪林實中同時榮獲「企業特別獎」及參獎，校長歐志華表示，學校的「綠色經濟茶足跡」課程獲全國參獎，是以SDGs專題式學習架構引導學生進行探究，結合小組合作、數位、雙語、遊戲化教學等多元授課模式，啟發學生對於永續生產與消費的關懷，透過茶鄉意象的環保隨行杯落實美學，加值地方茶產業美感，喚起人們對於愛護環境的意識。

成州國小以「減塑無國界、永續心生活」獲佳作獎，校長王淑玲表示，學校鄰近五股溼地，能就近觀察溼地的動植物生態，使學校在發展生態教育上，有得天獨厚的地理位置條件。校訂課程連結閱讀與溼地保育，並用遊戲和實驗操作的方式，將保育觀念深植於學生心中，同時也發展出一套國際教育課程，接軌SDGs的17項永續目標，讓「越在地，越國際」不只是一句口號，而是一場真正的永續行動。

教育局長張明文表示，新課綱強調落實在地化主題課程，能貼近學生生活經驗，老師運用在地資源，結合課程活動與社區生活，藉此啟發學生說家鄉的故事，讓學習變得更有意義，更有感。鼓勵每一位老師積極參與社群，找到有動能、有創意的教師夥伴，設計多元且在地化課程，讓每個學校校訂課程都成為亮點，讓課程亮點，點亮新北教育。