萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

▲萬金石馬拉松即將登場，新北市環保局號召百人淨灘。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度新北市萬金石馬拉松賽事即將登場，新北市政府環保局5日也特別響應，號召海岸管理單位及賽事相關單位逾130人，一起在萬里區國聖9號山海芳園段海岸淨灘，經過一個上午的努力，共清出約880公斤垃圾及660公斤資源回收物。

環保局表示，新北市海岸線全長145公里，平時由海岸管理單位、認養海岸的企業團體及自主淨灘民眾等夥伴公私協力共同清理維護。為迎接萬金石馬拉松賽事、讓跑者享受乾淨閃亮的海岸風光，許多單位、團體及自發性參與的夥伴們都加入本次淨灘活動，包含交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、海巡署第二岸巡隊、明志科技大學、在地店家山海芳園景觀咖啡廳及市府相關單位等。

▲淨灘清出880公斤垃圾及660公斤資源回收物。

環保局進一步表示，活動維持「無痕淨灘」模式，不搭設一次性舞台、不額外製作活動背板、不提供杯水，也呼應了萬金石馬拉松賽事的綠色永續精神，並同步推動綠色旅館、性別平等宣導、永續發展政策及RUN FOR GREEN認養樹活動，讓淨灘活動意義更加深刻。

淨灘過程中，發現受東北季風影響帶來了許多海漂垃圾，以保麗龍、漁網具浮標、浮球及寶特瓶等廢棄物為主，其中更有逾千個的浙江浮標，多半是來自浙江漁業使用後飄洋過海到台灣各海岸段，這次淨灘也特別將其分類出來，後續將作為海廢環境教育教材使用，透過彩繪改造讓浮標變身為黑鮪魚、旗魚、飛魚等海廢藝術品。

環保局強調，除鼓勵民眾持續參與或辦理淨灘活動外，更重要的是要從日常生活中落實「不塑行動」，減少使用一次性產品、外出自備環保袋及環保餐具等，「源頭減量」才是守護環境、減少海洋廢棄物的根本之道。

▲淨灘夥伴們認真撿拾廢棄物。

▲淨灘清出人工集魚器。