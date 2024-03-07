藍黨團推藐視國會罪　綠委曝目的：怕出現太多「連戰舉球手」

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前推出國會改革方案，其中包含藐視國會罪，若官員有藐視國會行為，最重可處三年以下有期徒刑。對此，民進黨立委林俊憲6日表示，這是雙面刃，難道國民黨確定自己執政無望了嗎？看到國民黨立委的質詢才明白，是為了避免繼續丟臉，只好用刑罰恐嚇堵上官員的嘴，不然可以預見，一定會出現非常多「連戰舉球手」。

行政院長陳建仁日前到立院備詢，新科國民黨立委個個花招百出，翁曉玲嗆「質詢看守內閣白費唇舌」、「我質詢你是上對下」；牛煦庭問「你對天主反省內容是什麼」、「你知道我為何當選嗎？」；羅廷瑋則要求行政院對國人驗尿，看是否有「乙型受體素」。

對此，林俊憲表示，一開始國民黨提「藐視國會罪」的時候，還不清楚他們到底要幹嘛？這是雙面刃，法律不是只限制民進黨政府而已，任何政黨執政都適用，難道國民黨真的放棄治療了嗎？確定自己執政無望了嗎？

林俊憲指出，現在總質詢進行3分之1，看了那麼多國民黨新一屆立委的問政品質，自己突然懂了，這哪是什麼「國會改革」？分明就是國民黨幫自己蓋上「遮羞布」！否則老是被官員抓到指出錯誤反打，那畫面真的不太好看，只好搬出刑罰來恐嚇人了。

對於國民黨立委質詢表現，林俊憲表示，有的需要陳院長教統計學、有的自創什麼「上對下」法學新解，最多的是用毫無根據的主觀指控胡亂批評，然後官員回應導正視聽，眾目睽睽下被指正、臉頰一熱，就氣急敗壞說是「反質詢」，或是乾脆直接不讓官員回答了，自己演完自己的獨角戲。

林俊憲直言，為了避免繼續丟臉，國民黨只好出大絕，直接用刑罰恐嚇堵上官員的嘴，不然可以預見，一定會出現非常多堪比「連戰舉球手」的經典質詢片段，以後還會被人翻出來嘲笑。光是這幾天就很精彩了，更何況接下來還有4年？「想讓人尊重，請從提升自己的問政能力做起，不要老是搞些旁門左道，好嗎？」