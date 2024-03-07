引印度移工忽略長遠規劃　李彥秀批許銘春：把自己當移民署署長

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李姿慧攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於台灣與印度簽署移工合作備忘錄（MOU），國民黨立委李彥秀7日表示，昨日衛環委員會在討論開放印度移工的問題，認為勞動部長許銘春一直以來都把自己做小了，彷彿把自己當作移民署署長，到處尋找哪裡有適合的國家可以引進外籍移工，但忽略了勞動政策的長遠規劃。

李彥秀今日在臉書發文表示，昨天衛環委員會在討論開放印度移工的問題，認為勞動部長許銘春一直以來都把自己做小了，彷彿把自己當作移民署署長，到處尋找哪裡有適合的國家可以引進外籍移工，但忽略了勞動政策的長遠規劃。

李彥秀指出，勞動政策應該要有短中長期的規劃目的，短期就是處理產業缺工或協助民眾就業；中長期則應該跨部會合作，確認台灣未來的產業類型走向、勞動市場的變化，來擬定適合的政策，但從勞動部近期一連串的施政措施，似乎都只停留在解決缺工現象，對於缺工的背後原因卻沒有太多的心力去處理。

李彥秀透露，青年失業率長期以來都比平均失業率高出甚多，15到19歲是8.39%、20到24歲是11.76%，如何讓這些有意願投入勞動市場的青年們順利就業，從技職教育、訓練到媒合，勞動部都責無旁貸，這才是勞動部真正該花心力去解決的重點。

最後，李彥秀也提醒勞動部，外籍移工是補充性人力，但隨著持續時間跟規模不斷擴大跟延長，最後影響了我國勞工從事特定產業的意願，就勢必會從補充性人力轉變為替代性人力，這點勞動部不可不慎。