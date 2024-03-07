北市府女科員涉販毒　議員要蔣萬安道歉：螺絲掉滿地

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員因販賣二級毒品大麻遭逮，台北市長蔣萬安知悉後，立刻下令全力配合檢調偵查，即刻移送懲戒。民進黨台北市議員簡舒培則要求，身為市府的大家長，蔣萬安應該道歉。

全案案起因於大安分局日前在執行臨檢盤查勤務時，意外在1名男子車上發現大麻，男子坦承才剛買來，警方溯源查出販毒的是在市府任職的社會局劉姓女科員。該名劉姓女科員涉嫌與周姓男友合作，販賣二級毒品大麻，更爆出在市府大樓內公然交易，台北市警大安分局6日展開搜索行動，查扣約50公克大麻，兩人則稱是自用，

簡舒培指出，看到這個新聞，心裡只有兩個字，「荒唐」。市府公務員不只販賣毒品，還堂而皇之地在市府前公然交易，完全凸顯蔣萬安市府缺乏紀律、 螺絲掉滿地，讓首都市政府門口上演違法的毒品販售行為，讓台北市政府成了犯罪現場。這麼荒唐至極的事件，社會局長居然還推稱「 本案是同仁私下涉法行為」。

簡舒培說，過去在面對性騷擾案、基泰大直案時，蔣萬安都義正嚴詞地說如果違法的事一定依法處理 ，如今違法的事情就在市府門前、在蔣萬安的眼皮底下發生，「請問蔣市長，你的臉不痛嗎？身為市府的大家長，蔣萬安不用道歉嗎？」