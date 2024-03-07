「對黃復興黨部有最深刻的感情」　朱立倫：用另一種角色創造新歷史

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫推動大規模黨務組織改造，中常會6日拍板將黃復興黨部併入一般黨部，改為退伍軍人服務工作委員會，並新增青年數位部，引來相關人士反彈，黃復興黨部副主委羅睿達更批黨中央是在切割黃復興，若要裁撤朱立倫應先辭黨主席。面對質疑，朱立倫強調，許多國民黨的同志，包括他在內，都對黃復興黨部有最深刻的感情，「黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史」。

朱立倫說，這幾天針對國民黨的改革，大家特別關心，對於黨部組織的輕量化、黃復興黨部的組織轉型。黃復興68年來，永遠最愛國民黨，永遠忠誠於中華民國，大家都對所有黃復興前輩的忠貞奉獻，感到無比感謝、無比光榮、無比驕傲。正因為要傳承黃復興前輩與幹部們對黨的付出，國民黨也才要繼續改革，努力進前。

朱立倫指出，在內造化和青年化的部分，結合青年團和青年部，成立由立委葛如鈞 「寶博士」擔任召集人的「KMT Studio」， 廖偉翔委員接任青年部主任，組發會新任婦女部主任由邱若華委員擔任，黃復興是組織轉型非裁撤，更是擴大與結合。

朱立倫強調，黃復興絕不會走入歷史，而是用另一種角色一起創造新的歷史，透過留用黃復興的重要幹部，分別與中央和地方黨部結合，大家不分你我，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務，繼續為中華民國打拚。

朱立倫表示，國民黨對退伍軍人部有最高的期待，期待所有黃復興的同志繼續發揮黃埔精神，吸引更多退伍軍人夥伴認同國民黨、加入國民黨，相信這樣的改革，一定能讓國民黨更團結壯大，「謝謝所有黃復興夥伴對於改革的支持，讓我們一起團結努力，繼續為中華民國拚美好的未來！」