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用愛擁抱！新北社政與醫療合作　守護兒少展推動成果

▲新北社政與醫療合作 守護兒少展推動成果。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市府與土城醫院合作兩年多，透過實務分享，讓第一線服務者經驗交流，將新北經驗推廣出去。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局於今（6日）舉辦「新北市兒少家外安置社政與醫療合作經驗分享會」，衛生福利部社家署王秀誼科長、專家學者，以及各縣市跨網絡從事兒少保護業務的專業人員，包含安置機構、醫院、警政、教育等70多人現場實體參與研討。

社會局副局長吳淑芳表示，自2022年與土城醫院簽署合作備忘錄，雙方合作超過兩年，已辦理兒保工作教育訓練，7場次有716人受惠；4名醫師外展機構及安置照顧現場，出勤並關懷超過30趟次45位兒童。透過彼此網絡資源緊密合作，針對兒少保護個案的醫療服務，已累積不少合作經驗與案例，本次分享會就是將社政醫療跨域整合模式，讓一線社工們可以更快上手，也讓這群受傷的孩子可接受到更好的照顧品質。

土城醫院院長黃璟隆表示，醫院主要3大任務是醫療服務、教學及研究，應需要增加1個任務就是社會公益，只要多一點付出，對孩子就是幫大忙，孩子本應該要快樂的健康地成長，但有些孩子比較不幸，發生被虐事件，所以對於不幸的孩子，能不能藉由我們的幫忙，讓他們走出來，這個議題單靠政府來做，那是不可能完成，所以一定要有各級政府、民間組織、醫院一起來幫忙，才有辦法做成，這就是我們的初心，非常感謝社會局提供一個合作機會，跨域組成專業工作團隊，支持每一個工作者更有信心協助共同改善這群孩子的身心發展。

兒童內科醫師陳力振表示，主要是協助護苗健康到宅醫療關懷，到宅和照顧者討論目前孩子的生長情況、確認健康手冊、追蹤目前疾病、進行身體檢查，這樣的合作模式能夠即早發現即早幫助到被家暴、毒寶寶或未受適當醫療照顧的孩子健康成長，讓社會局與照顧者也能即時掌握這群孩子的健康議題。

▲新北社政與醫療合作 守護兒少展推動成果。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局於6日舉辦「新北市兒少家外安置社政與醫療合作經驗分享會」。

兒童內科醫師陳韻茹表示，有別於醫院工作外重新看到兒科醫師的價值，能幫助孩子早期發現早期治療，就能節省後續醫療與發展遲緩的資源，也能協助照顧者面對各類疾病的發作該如何應對與處理，希望有更多兒科醫師踏入這塊領域，就會有更多孩子因此受惠，未來也期盼深入更多不同種類的短中長期機構或處所，即便這群孩子們轉換照顧環境，仍能提供連續性、長期性的健康追蹤計畫，陪著他們長大。

精神科醫師楊緯聖表示，當父母本就不容易，面對這群創傷的孩子，各類照顧安置場域更是需要個管師、營養、教育專家、行為分析、心理、醫療、精神等專業知能的協助，在兒少保護工作的現場，總是充滿風暴與挫折，每一個一線工作人員都有替代性創商，導致工作人員流動率高，透過建立具有創傷知情的跨平台資源及發展緊急安置機構指引來穩定組織內部，能讓工作人員懂得自我照護，獲得培力、支持、理解自身的需求，並能穩定留任於兒少保護工作中。

中華兒童與家庭促進協會主任劉宣緯表示，只要聽到醫生一句「免擔心啦！」就能消除照顧者的不安，照顧者常需要忐忑面對緊短安置孩子的未知樣態，自從有這樣跨域整合服務方案後，大大減緩照顧者的壓力，讓照顧者什麼都能問，在現場可以諮詢醫師這類型的孩子如何照顧，如何更加幫助這些孩子的發展，相信有這樣的服務，能夠推動更多居家托育人員提升意願來協助緊急安置的孩子。

吳淑芳表示，每一名兒少保個案都是遭受到原生家庭或照顧者身心虐待，身心受到嚴重創傷或扭曲，對於安置照顧都是嚴峻的挑戰，透過跨域整合，讓醫療專業資源可直接到府服務、機構巡迴，確實減輕許多照顧者的壓力，讓兒少也能享有妥善的照顧，希望藉由辦理實務分享會，讓第一線服務者透過個案服務經驗分享與反思，並將新北的經驗推廣出去。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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