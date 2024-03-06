板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動新北運動建設

▲新北板橋第2座國民運動中心動土。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區人口數逾55萬人，現有的板橋國民運動中心尖峰時段已不敷使用，市府將投入12.6億元於光復高中校園內建置板橋第二國民運動中心，以室內自由車為特色項目，打造自由車訓練基地，今（6日）由市長侯友宜及民意代表等貴賓開工動土，工程預計於2026年9月完工啟用。

侯友宜表示，新北市目前有16座國民運動中心及2座水上運動中心，數量居全國第一。市府將持續於人口達25萬以上的行政區興建第二座國民運動中心，考量運動資源分配的均衡性，選在光復高中校地興建板橋區第二國民運動中心，符合地方民意、市民運動及體育教學等需求。未來在新莊、三重、中和等人口較多的區域都將規劃第二座運動中心，持續建設新北市的國民運動中心，推動國人運動風氣。

▲新北市目前有16座國民運動中心及2座水上運動中心，數量居全國第一。

「新北市目前有16座國民運動中心及2座水上運動中心，每個場館各有不同主題特色。」侯友宜指出，光復高中是自由車運動發展的重點學校，為了支援練習場地與軟硬體設施，板橋第二國民運動中心以室內自由車為特色項目，方便選手自主訓練與教學使用。

新工處長王益翔於工程簡報表示，板橋第二國民運動中心工程總經費12億6千萬餘元，興建地下1層停車場、地上8層運動中心，地下層設65部汽車停車位及86部機車停車位，提供運動民眾使用。工程規劃透過設計延伸校園綠地，串聯學校動線並銜接都市綠帶打造生態跳島，並規劃獨立出入口給光復高中上課使用，讓家長放心。工程也一併翻修運動中心周邊人行道磚及公共設施帶，打造人本通行環境，全案預計2026年9月完工。