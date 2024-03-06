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年節收垃圾不收紅包　基隆清潔隊全轉捐幫助身障機構

▲收垃圾不收紅包 基隆清潔隊全轉捐幫助身障。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市環保局長馬仲豪（右6）、副局長管鳳珠（右2）代表清潔隊全數轉捐紅包及禮品，ㄓㄨㄢ基隆市身心障礙福利服務中心。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

每逢佳節倍思「清」！年節少不了紅包、送禮文化，熱情的基隆鄉親為體恤清潔隊員的辛勞，經常透過贈送紅包或禮品表達謝意，基隆市政府環保局統計今年共收到61個紅包，總金額1萬1000元及禮品2包，轉捐身心障礙福利服務中心，幫助更多需要幫助的人。

環保局長馬仲豪、副局長管鳳珠親至基隆市身心障礙福利服務中心，代表環保局清潔隊全數轉捐1萬1000元及禮品2包，讓民眾的愛心能發揮最大效益，幫助更多需要幫助的人。

環保局長馬仲豪表示，為落實清廉施政理念，年節前就請政風室加強宣導，籲請清潔隊員恪遵「公務員廉政倫理規範」，拒收餽贈；因年節垃圾大增，隊員忙收垃圾，無法當場退還的紅包，皆已全數由清潔隊依規定交由政風室統一辦理拒收餽贈登錄。

馬仲豪提到，環保局感謝熱心民眾，收取家戶垃圾是清潔隊員份內工作，民眾在倒垃圾時，向隊員說聲謝謝及微笑就足夠。

環保局政風室主任黃建智說明，平時即不斷向同仁宣導廉政倫理規範及理念，如遇有受贈財物、請託關說、飲宴應酬等事由，同仁更需謹記在心、恪遵規範，於執勤中收到財物時便婉拒民眾好意。如民眾仍堅持贈送，事後同仁也須依規定盡速將財物交到政風室。

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