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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑遭控動員家族企業罷免議長　李坤城：上帝毀滅人先使他瘋狂

▲▼ 。（圖／翻攝自李坤城臉書）

▲李坤城透過社群平台，公布一張罷免童子瑋的連署書。（圖／翻攝自李坤城臉書）

記者呂晏慈／台北報導

基隆東岸商場爭議越演越烈，有民眾不滿市府2月1日強行開鎖進入商場，主張罷免市長謝國樑，今（6日）民進黨市議會黨團公布錄音檔，踢爆謝國樑家族二信集團動員連署罷免議長童子瑋等3位議員，引發輿論譁然。民進黨立委李坤城痛批，「上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂！」資深媒體人黃智賢也質疑，若是真的，將是台灣政治史上最骯髒的一頁。

民進黨市議會黨團今天舉行記者會，出示1份錄音檔，指控二信家族企業要求每個員工找4個人連署罷免童子瑋、議員鄭文婷和張之豪。消息一出吸引大批關注，輿論批評謝國樑動員家族企業罷免監督自己的民意代表。

對此，李坤城也公布一張罷免童子瑋的連署書說，「上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂！」謝國樑從2月1日夜襲NET開始，他的每個動作正應驗了這句話，謝國樑從直播罵民進黨議員不要臉，到現在動員二信家族企業連署罷免主持議事的童子瑋，要求在周五前每個員工找4個人連署罷免童子瑋，「謝國樑藐視議會的監督、制衡，已經無法無天，沒有資格擔任基隆市長！」

黃智賢也批評，謝國樑瘋了嗎？基隆市民進黨團開記者會指控，接到吹哨者爆料，說謝國樑要求家族企業，也就是二信的所有員工，對謝國樑的政敵，也就是民進黨議員，發動罷免連署，而罷免連署的名單，包括議長童子瑋，「如果這件事是真的，那真的要懷疑，謝國樑是不是瘋了」。

黃智賢指出，NET與微風的事，以及停車場的事，比對合約已經疑點處處，一件比一件離譜，「之前用警察夜衝NET，現在，如果謝國樑真的用家族企業，逼迫員工做動員的工具，那，謝國樑會創造台灣政治史上，最骯髒的一頁」。

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