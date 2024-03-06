基隆東岸停車場案！市府尊重議會決議　移請政風處查明

▲基隆東岸停車場案，將尊重議會決議移請政風處查明。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（6日）下午召開東岸停車場案記者會，由市府政風處、交通處及委任顧問律師葉慶元與潘艾嘉共同主持，說明基隆市東岸停車場案市府將秉持公平公正、透明公開立場釐清真相，並尊重議會決議，移請政風處查明，過程中若發現違法違規事證，當依權責移送司法機關偵辦。

基隆市府交通處長王圳宏指出，本次基隆市議會召開第20屆第7、8次臨時會，各位議員先進給予市府許多正面支持與指教，過程中論及經營權利金（變動權利金）實際收不到、促參案件OT契約卻實質ROT之情事，及營運移轉與履約等相關辦理過程等，市府將依據基隆市議會決議，把東岸停車場相關爭議移請政風處查明；同時並將相關的合約公開周知，以避免少部分有心人士斷章取義。

基隆市府政風處副處長張榮豪也說明，將遵照議會決議辦理，秉持客觀公正超然立場調查釐清，如發現本案有涉及任何不法情事，將會移送案件與涉案人員給司法機關偵辦。

曾任臺北市政府法規委員會主任委員的葉慶元律師則強調，為了維持公開招標的公正性，原則上招標範圍不可變更，但大日公司在得標後馬上轉手給NET，再由NET在上方進行增建，且只針對地下4層停車場與加上地上4層樓商場的招標，其投資計畫及收益、權利金等應該都不會相同。

葉慶元也指出，基隆市政府在林右昌市長任內所簽訂的合約及採取的作法，很明顯對基隆市政府不利，這部分是不是有涉及瀆職，其實也需要進一步查明。

王圳宏另外說明，未來為監督廠商履約，市府將設立「改建監督委員會」，邀請民間專家學者監督、參與東岸停車場公共建設促參案，以更客觀、專業的態度溝通協調處理，並使整個營運與履約過程更加公開透明。