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不熟同事生了！全單位都沒包「只有她包600」　結局卻爆尷尬

▲▼ 紅包,別在長輩面前查看紅包金額。。（圖／記者王麗琴攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者王麗琴攝）

記者周亭瑋／綜合報導

彌月禮盒原是爸媽分享喜悅，回禮亦是對寶寶的祝福，然而卻衍生出不少紛爭。一名女網友無奈表示，隔壁單位的同事生了，不過同事們都不願包紅包，只有她包600元聊表心意；沒想到，小小善意竟慘被洗臉，但最終她仍不忘自省，同時正能量地說「以後人家揪我還是會包的。」

女網友在Dcard提到，「最近隔壁單位的同事生了，說熟不熟，在公司遇到會小聊一下，她工作上可能跟我們單位比較少接觸，所以我在約合包紅包時，大家都拒絕了，最後紅包上只簽了我的名字，跟小小心意600元。」

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後來，該名同事到公司發彌月禮盒，並拿給她一盒；不過，當原PO準備將禮盒收進座位時，對方突然開口，表明這是要分給他們單位所有人吃的，麻煩原PO分送給大家，這番話讓她超尷尬，但也只能點頭說好。

原PO接著表示，「我在分切那條海綿蛋糕時，單位同事問我，要不要自己提回去就好，反正只有我包，我又尷尬了一次，最後還是分切，畢竟物主不是要給我個人的。下班時，看到他們單位有些人提了一整盒，依同事探聽的結果，包600的沒有，包1000以上才能得到一盒。」

最後，她直言，「一開始覺得失落，但想想這時代的物價，後來有反省是我包得太少，不過經歷這次我才知道我過時了，要熟不熟的、包少少的，不如不包，避免讓自己陷入尷尬。」

▲▼營養師曝黑森林蛋糕熱量。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對此，網友們紛紛回應，「妳人真好，整個單位都不包，我就不會包了」、「她不會做人」、「能理解妳同事為什麼不打算合包，可能平常真的不太喜歡這位，只是妳沒察覺這個人不能深交」、「她好不會做人，整個單位只有妳包，還拿給妳要妳給所有人吃，妳尷尬，妳單位同事也尷尬」、「她很失禮」、「600塊也是心意耶，覺得這樣做好過分」、「沒有很熟的同事包600很合理喔！是妳同事有問題」。

事後，原PO也正能量地說，「看完大家的留言，覺得不管出於什麼理由，大部分的人都是願意禮尚往來的，現在想想，把錢用在寶寶身上，是我們給予祝福的原意，不管後續如何都不應該影響這個初衷。至於不夠熟的人，我不會再主動揪團，以前沒好好想過這個問題，原來可能造成彼此或其他同事的困擾，但人家揪，我還是會包的，社會搜休（social）眉角多，學到一課了。」

另外，根據一般彌月紅包的行情，若對象是好朋友，包1200-2000元；平輩親戚包600-1200元；公司同事包500-800元；至於一般交情的朋友，則是500-600元。

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