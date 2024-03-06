修法以消防員安全為最優先考量　鄭文燦：沒有跳票欺騙問題

▲明揚火警造成4名消防員命喪火場，讓各界再度關注消防員的權益問題 。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

2018年桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員殉職，當時行政院人事行政總處允諾修正《公務人員安全及衛生防護辦法》，但至今6年過去仍未修法，去年又發生屏東明揚工廠大火造成4名打火弟兄殉職，引發各界關注。鄭文燦辦公室6日表示，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題，將來在立法院審議法案時，也必須獲得各黨立委的支持。

鄭文燦副院長辦公室表示，鄭副院長在去年已召開專案會議，請內政部消防署、勞動部及考試院等機關，共同研議保障消防員職業安全法制，重新檢視《消防法》、《職業安全衛生法》及《公務人員保障法》等法規，對於消防員職業安全保障未盡之處，特別請消防署要以周延的角度，建立消防員職業安全保障制度。

同時，鄭文燦也要求負責部會應與專家學者及民間消防團體妥善溝通，取得共識後再行提出，務必以消防員安全為最優先考量。消防署有責任保護消防員的職業安全，法制作業必須尋求更完善的方案，不會跳票，更沒有欺騙的問題，將來在立法院審議法案時，也必須獲得各黨立委的支持。

鄭副院長辦公室表示，支持消防安全，還有很多工作要推動，包括推動《工廠輔導法》的修正，加強危險化學品的申報義務及企業責任。行政院去年也核定調升消防人員危險加給15%，提升消防員權益。在消防車輛及裝備上，行政院也支持消防署所提出的各項公建計畫，總經費超過80億，可以說是近年來較大規模的消防建設，這些計畫也陸續在核定中。