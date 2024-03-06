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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動節有望全國統一放假？　人事長：內政部將召開跨部會會議

▲▼行政院人事行政總處人事長，蘇俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

五一勞動節有望全國統一放假？根據現行規定，軍公教人員因不適用《勞動基準法》，因此勞動節要上班，但多年來也造成不少不便之處。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮6日表示，放假與否要依據《紀念日及節日實施辦法》，主管機關為內政部，「這部分內政部會召開會議，人總、教育部、國防部都會參加」，充分討論後由內政部送簽呈到行政院。

民進黨立委陳俊宇6日在司法法制委員會問及勞動節放假一事，指勞動節是勞工朋友在放假，公務人員還是要上班，可是會造成許多層面的混亂。就以學生跟家長來說，有些家長沒有放假可是學校放假，小孩要怎麼辦？所以在五一勞動節方面，有沒有全國一致的想法？陳建仁院長也說可以考慮，人事長也說可以評估，未來有可能推動？

蘇俊榮說，這件事情就是要依據《紀念日及節日實施辦法》，主管機關是內政部，因為這源於2000年時立法院有做一個附帶決議，休假天數115或116天，「這部分內政部會召開會議，人總、教育部、國防部都會參加」，各機關代表會把考量的事情在會議上充分討論，看討論結果怎麼樣，內政部會簽到行政院核定。

陳俊宇說，還是主張，針對五一勞動節的部分，請人事總處跟內政部與相關部會研擬討論後，能有一致性的放假情況，才不會造成社會混亂跟不方便。

▼民進黨立委陳俊宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨宜蘭立委陳俊宇。（圖／記者湯興漢攝）

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