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藍委揭人事酬庸「小綠人大空降」　桃機：均依甄選規定晉用

▲▼國民黨團召開記者會並回應時事。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開記者會指控桃機人事酬庸。（圖／國民黨團提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場南跑道歲修，航班塞機程度超乎預期，民怨炸鍋，國民黨立法院黨團今(5日)痛批桃機公司「扯到爆」，更點名行政院副院長鄭文燦染指桃機人事，「小綠人大空降」讓公司士氣低落，一定要有人下台負責。桃機公司今晚聲明，晉用人員均依甄選規定辦理，並無鄭副院長推薦人選一事。

桃機公司表示，此次南跑道歲修影響航班起降一事，機場公司已邀集公司內部相關部門檢討，後續將再邀集航空公司、航管等有關單位共同檢討整體改善精進作為。落實交通部指示，評估合適的跑道歲修的施工方式，包括提前規劃單跑道運作能量，以降低跑道維修對航班的影響，並會與航空公司加強向旅客宣導。

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另有關藍營點名政院副院長鄭文燦染指桃機人事，桃機公司公司強調，桃機晉用人員均依人事進用甄選規定辦理，並無國民黨委員所指鄭副院長推薦人選一事。

桃機公司指出，各界關心的桃園機場的國際評比排名，機場公司會持續精進機場管理，並以飛安前提為最高指標，確保機場營運品質。近期英國財經媒體《BusinessFinancing》針對商務旅客進行民調，研究評選2023年世界上最佳機場，桃園機場名次列第9，疫後表現已逐漸獲得肯定。

立委王鴻薇今批評，桃園機場歲修造成大塞機，讓人重新檢視桃機到底發生什麼事，事實上桃園機場最大的問題，就是民進黨政治酬庸，嚴重影響到桃機公司治理，桃園機場排名從最佳成績2019年13名，2022年下滑到67名，2023年排名又下滑到82名，慘不忍睹。

王鴻薇更直指鄭文燦等綠營大量安插人馬在桃機公司，尤其九合一大選敗後，桃機內部受到壓力，要求開出兩個高缺，條件還必須薪資7萬元以上管理師等級。

王也點名擔任桃園機場公司研究員羅碧霞，是在鄭文燦桃園市長任內，擔任過桃園市文化基金會執行長、桃園航空城副總等官位，之前更是媒體新頭殼的社長，如今研究員職位等同處長月薪高達9萬；另一位則是羅崴駿，過去擔任鄭文燦時期勞動局專委，也是許多工務局標案評選委員，敗選後在桃園機場人力資源處，月薪也有將近7萬，讓基層炸鍋，而陳情信中還說，「我桃機員工就是賤民，民進黨人才是人」看了讓人痛心。

桃機公司今晚聲明則強調內部人事進用均依甄選規定辦理，有關桃園機場南跑道歲修、人員晉用與國際評等等議題，機場公司虛心接受委員與各界的批評與指教，會持續精進改善，並列為日後工作重點。

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