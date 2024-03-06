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藍委控桃機人事酬庸　交長：並無副院長交辦人事狀況

▲▼交通部長王國材。（圖／記者黃克翔攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者黃克翔攝）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場南跑道歲修導致大塞機，民怨炸鍋，國民黨立法院黨團痛批桃機排名下滑，更點名行政院副院長鄭文燦染指桃機人事塞人，讓員工士氣低落。交通部長王國材表示，經他跟桃機公司確認，並沒有副院長交辦人事的狀況，桃機人事有其徵選制度。

交通部長王國材今(6日)出席立法院交通委員會前，被媒體問及桃機排名下滑，藍委直指最大問題在人事酬庸，行政院副院長鄭文燦要求安插人事，王國材回應指出，的確去年桃園機場在《SKYTRAX》排名82名，但去年同時桃機在英國財經媒體《BusinessFinancing》調查的全世界機場排名為第9名，《SKYTRAX》排名有這樣不好的成績，桃機也做過檢討，該排名由旅客按照機場服務來調查，疫情期間很多店沒有營運，這部分會持續改進。

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針對南跑道歲修導致航班塞機，王國材說，這次南跑道歲修整個流程有精進地方，跑道每年都有整修，歲修是航安很重要的部分，兩個跑道少一個，為一個24小時營運的機場來說，的確會產生這樣的情況，桃機會來檢討。

王國材強調，桃機對人事有甄選制度，沒有國民黨委員所提由副院長交辦人士的情況，昨天他也跟桃機確認過。

王國材指出，事實上桃機疫情前表現都很好，疫情中因為機場和防疫，很多商店無法開，接下來會提供好的服務，包括航班準點和旅客服務都會持續精進。

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