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敬鵬大火後拖6年未修法　人事長致歉：朝《消防法》增職安辦法處理

▲▼行政院人事行政總處人事長，蘇俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年桃源敬鵬工廠大火造成6名消防員殉職，當時行政院人事行政總處原允諾修正《公務人員安全及衛生防護辦法》，但至今仍未修，去年又發生屏東明揚工廠大火造成4名打火弟兄殉職，引發各界關注。對此，人事行政總處人事長蘇俊榮6日赴立法院司法法制委員會備詢時說，「很抱歉」。針對消防同仁要求全面回歸適用《職業安全衛生法》，蘇說，目前朝向在《消防法》增加職安辦法。

黃國昌質詢時提到，為了強化公務人員執行職務的保障，提高意外傷亡慰問金額度，相信給意外傷亡的公務人員提供慰問金額度大家都贊成，但為什麼我很感慨？強化公務人員職務的保障，預防勝於事後慰問，等到悲劇發生後再高的慰問金恐怕都沒辦法挽回悲劇，也無法撫慰家屬心情。

黃國昌說，6年前他在這邊提到，針對《公務人員安全及衛生防護辦法》訂得很爛，沒有辦法保護警消，行政院人事總處有沒有那個魄力，告訴考試院要改？還記不記得當時你怎麼跟說的？你說會按照指示儘速協調一些需要改善的條文再來加強，請問改了什麼條文？

對此，蘇俊榮說，「有跟考訓會跟銓敘部溝通」，但隨即被黃國昌打斷追問，「溝通6年改了什麼條文？」蘇俊榮說，「我要跟委員講，很抱歉」。

黃國昌說，2018年4月時發生敬鵬工廠大火，那時候基層消防人員跟立法院、行政院大聲疾呼，《公務人員安全及衛生防護辦法》要修法、沒有辦法保障他們，「你那時候也是在這委員會裡跟我承諾會跟保訓會跟銓敘部溝通，6年過去修了什麼？答案是什麼都沒有修」。黃追問，你說跟保訓會在協調，最近開始跟考試院那邊跟保訓會協調是什麼時候？

蘇俊榮表示，這裡面會有2個時間點，一個是在110年時有再度跟保訓會提，保訓會有一些綜整考量。但黃國昌又打斷，詢問最近一次是什麼時候？蘇說，屏東大火發生後。黃表示，「又發生悲劇，走了4個消防弟兄」，距離上一次的承諾6年了，上一次走了6個弟兄，過了6年什麼都沒有改，這次又走了4個弟兄，行政院去年又說要改，這樣對得起那些在第一線捨身犯難的打火英雄嗎？

蘇俊榮說，上一次是去年12月12日副院長召開會議，目前是朝在《消防法》裡面增加職安辦法。但黃國昌說，政府提出來的方案，基層警消接受嗎？你們在意的是署長的意見還是第一線同仁的意見？在意的是坐在辦公室人吹冷氣的人的意見，還是在第一線打火英雄的意見？蘇說，「我想法跟委員一樣，我們在意的是第一線打火英雄的意見」。

黃國昌說，消防同仁要求全面回歸適用《職業安全衛生法》，連你們提出的消防法裡面要增加職安辦法，他們都看不下去了，他們的訴求人事長知道嗎？對此，蘇俊榮說，討論過程中本來是朝兩個方向，一個是在《消防法》裡面強化職安法，另外一個是徹底修改《職業安全衛生法》，可是當討論到職業安全衛生法時，消防弟兄有其他考量，「事實上，在整個過程中我們有參與，本來我們第一個方向是朝職業安全衛生法去修」。

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